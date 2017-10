Constănţeancă despăgubită cu 1 milion de euro de CNADNR după ce a rămas fără mână în urma unui accident

1

JUDECATORI CORUPTI

Pentru un accident in care a murit o persoana judecatorii de la Alba Iulia au decis despagubiri de numai 50.000 euro !!! Judecatori corupti de firma de asigurari CAROM !!! HOTIE PE FATA !!!! Am dat STATUL ROMAN IN JUDECATA LA CEDO !!!! CUM E POSIBIL ????