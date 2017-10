Constănţean prins în flagrant luând mită. Promitea vize pentru cetăţeni libanezi

Constănțean prins în flagrant luând mită. Promitea vize pentru cetățeni libanezi

Ştire online publicată Sâmbătă, 13 August 2016. Autor: Cuget Liber Online.

Ofițerii Direcției Generale Anticorupție Constanța, sub coordonarea unui procuror, au prins în flagrant un constănțean care primea 1.200 de lei dintr-o diferență de 8.900 de lei, sub motivul că va putea obține vize valabile timp de 1 an pentru doi cetățeni libanezi, soț și soție.La data de 5 august, cei doi libanezi au depus un denunț la DGA împotriva bărbatului, care nu avea o calitate specială și care le-a promis, în schimbul sumei de 5.000 de euro, că va influența funcționarii Inspectoratului General de Imigrări Constanța în vederea obținerii unor vize de ședere în România, valabile 5 ani.La începutul anului 2016, cei doi cetățeni libanezi au dat 2500 euro, urmând ca restul sumei să fie remisă după obținerea celor două vize de ședere. Întrucât vizele acestora urmau să expire în luna septembrie 2016, în cursul zilei de 10 august, românul l-a sunat pe cetățeanul libanez spunându-i să aibă pregătită diferența de bani, întrucât va veni la Constanța pentru a o ridica și a finaliza demersurile pentru obținerea vizelor. Asupra celui în cauză s-a dispus măsura controlului judiciar. În cauză, s-a beneficiat de sprijinul Inspectoratului General de Imigrări Constanța.