Constănţean muşcat de organele genitale de un câine. Animalul a fost împuşcat!

1

STIRE MINCINOASA !!!

Nu se poate asa ceva! Nu ca voi sunteti prosti rau!!! De ce dracu mintiti in halul asta ma jurnalisti de mana a5 a ce sunteti! Asa s.au petrecut lucrurile? Imi e scarba de voi si de ziarul vostru de cacat! Sa va fie rusine bai jegosilor! Nu stiti sa va faceti meseria cum trebuie! Scrieti numai minciuni! Sa va fie rusine! In locul vostru as sterge stirea asta falsa! Nu stiti ce se poate intampla pe mai departe !