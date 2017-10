Constănţean bătut măr de cel pe care l-a jefuit

Constănțean bătut măr de cel pe care l-a jefuit

Un adolescent de 17 ani, din localitatea Bărăganu, a fost bătut măr de un consătean, sub pretext că i-ar fi furat, în urmă cu o săptămână, aproximativ 800 de litri de motorină.Miercuri după-amiază, în jurul orei 19,00, polițiștii Secției 9 Poliție Rurală Topraisar au fost sesizați de un bărbat din Bărăganu că l-a prins pe cel care i-a furat motorina. Ajunși la fața locului, reclamantul a povestit că în urmă cu o săptămână, i-a dispărut motorina și a aflat de la vecini că vinovați sunt patru tineri din localitate. Motiv pentru care, ieri după-amiază, sub pretextul că are nevoie de ajutor la cărat niște gresie, l-a chemat pe unul dintre ei. În loc să-l pună la muncă, l-a bătut bine și l-a reținut până la sosirea polițiștilor.Adolescentul a fost transportat la spital, căci a avut nevoie de îngrijiri medicale, iar oamenii legii au deschis un dosar pentru furt.