Constanţa va fi monitorizată video. Şcolile, pieţele, gara şi zonele aglomerate sunt prioritare

Constanța va fi monitorizată video. Școlile, piețele, gara și zonele aglomerate sunt prioritare

Proiectul de implementare a sistemului de supra-veghere ar urma să înceapă la finele acestui an și să se facă etapizat, în următorii 2 sau 3 ani.În vederea implementării acestui sistem, Inspectoratul de Poliție Județean Constanța, Poliția Locală, Jandarmeria, ISU și SAJ au furnizat puncte de vedere. Potrivit unor surse, există un colectiv de lucru care a luat punctele de vedere de la fiecare instituție, ob-servând totodată și ceea ce este comun pentru toată lumea.„Le-am transmis celor de la Primăria Constanța niște principii pe care le-am avea în vedere, vizavi de modul în care ar trebui să acționeze acest sistem de monitorizare video. Consider că este necesar un astfel de sistem dintr-o mulțime de considerente. Unul ar fi cel ce ține de siguranță, al doilea de probațiune, când discutăm de fapte contravenționale sau infracționale. Al treilea ține de o intervenție eficientă a organelor de poliție și când spun poliție mă refer în sens larg. Criminalitatea va scădea cu 25%, după părerea mea, dacă vor fi dispuse sau amplasate dispozitivele respective în locurile pe care le-a solicitat Poliția Română”, a declarat, pentru „Cuget Liber”, comisarul șef Tudorel Dogaru, comandantul Poliției Municipiului Constanța.Problema unităților de învățământ a reprezentat un punct comun transmis de către Poliția Română, Poliția Locală și Jandarmerie. Riscul de implicare al elevilor în activități la limita legii sau dincolo de lege nu sunt indiferente instituțiilor, de aceea majoritatea propunerilor pentru amplasarea camerelor de supraveghere a fost în zona școlilor și liceelor din municipiu. De asemenea, camerele ar putea fi instalate în zone aglomerate, în piețe, autogări, dar și în intersecții.„În afară de unitățile de învățământ au fost solicitate camere în locurile aglomerate precum gară, autogări, piețe aglomerate. Ar fi fost bine să avem suficiente forțe încât să asigurăm prezența elementului polițienesc la toate unitățile de învățământ. În condițiile date, am ales acele unități la care am avut semnalate niște evenimente, dar nu neapărat infracțiuni și asta nu înseamnă că acolo unde vedeți polițiști sunt probleme. Dacă ar fi fost după mine, aș fi avut element polițienesc la ieșirea și intrarea la cursuri, în fiecare unitate de învățământ”, a mai adăugat comisarul șef Tudorel Dogaru.Potrivit Ionelei Halciuc, purtătorul de cuvânt al Primăriei Constanța, momentan nu s-au demarat proceduri concrete în vedere implementării acestui proiect, întrucât se poartă discuții în vedere luării celor mai bune decizii când vine vorba de amplasamentul camerelor.