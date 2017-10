Constanţa va avea un nou sens giratoriu. Zona cu pricina era una "de foc"!

2

comisar sef serviciu rutier

Dl comisar Dancu ne spune ca orasul nostru sufera la capitolul pietoni ce trec prin loc nepermis ! Inteligenta concluzie ,dar despre blocarea trotuarelor cu masinute de fite ce are de spus ? Pe unde sa trec domnule comisar ,zilnic ajung pe carosabil si nu-s sinucigas ? De ce nu se aplica Legea d-le Comisar ? Am fost recent in Brasov ( inca oras din Romania) si nu-mi vine sa cred cu cata siguranta se poate circula pe trotuarele sale .De ce la ei se poate ?