Constanţa, sub teroarea etnobotanicelor!

Constanța, sub teroarea etnobotanicelor!

Consumul de etnobotanice a luat o amploare îngrijorătoare în municipiul Constanța. Zeci de tineri sunt surprinși, lunar, de jandarmi și polițiști, pe stradă, în timp ce-și pregătesc jointurile, fără nicio reținere!Aproape că nu trece zi în care jandarmii să nu depisteze, pe una dintre străduțele lăturalnice ale municipiului Constanța, vreun tânăr care fie își pregătește un joint (sau un „cui”, cum este denumit în jargonul specific), fie îl fumează. De exemplu, în luna septembrie au fost depistați 30 de tineri, cu 64 de pliculețe cu substanțe susceptibile a fi psihoactive asupra lor. Aproximativ același număr de consumatori de droguri a fost depistat și în lunile octombrie și noiembrie.„De obicei, îi surprindem pe străduțele lăturalnice. De exemplu, pe strada Mihai Eminescu, de la Inspectoratul Școlar spre sediul Fiscului. Este o zonă care, după lăsarea întunericului, nu mai este circulată intens și cred că în zona respectivă vor fi mai feriți. Sau pe lângă vaporașul de pe B-dul Tomis, la ieșire spre Ovidiu, ori pe străduțele din jurul cartierului social Henri Coandă. Îi surprindem în momentul în care și le confecționează, cu niște aparate de preparat țigări sau în timp ce le fumează. Nu este dificil să ne dăm seama dacă sunt țigări normale sau cu etnobotanice, pentru că au un miros specific, de îngrășământ, de substanță chimică!”, ne-a precizat Sorin Trancă, purtător de cuvânt al Grupării Mobile de Jandarmi „Tomis”.Tinerii evită zonele intens circulate și mai ales pe cele unde știu că mașinile de poliție patrulează frecvent, cum sunt și străduțele din preajma școlilor.„Pedepsiți“ să apeleze la ajutor medicalInvariabil, tinerilor depistați consumând droguri le sunt întocmite dosare penale, ce sunt trimise spre anchetă polițiștilor de la Brigada de Combatere a Criminalității Organizate. Însă, începând din acest an, legislația penală nu mai urmărește nea-părat pedepsirea lor, ci constrângerea de a se vindeca de acest viciu! Drept pentru care, dacă se dovedește că pliculețele pe care le dețin sunt pentru consumul propriu, tinerii sunt „condamnați” să apeleze la ajutor medical de specialitate. Ajutorul respectiv îl primesc de la specialiștii Centrului de Evaluare, Prevenire și Consiliere Antidrog Constanța, de pe strada Mimozelor, nr. 4.În caz contrar, riscă să ajungă la închisoare sau să facă muncă în folosul comunității!Cât de ușor pot fi procurate etnobotaniceleProblematică rămâne, însă, ușurința cu care tinerii își pot procura substanțele psihoactive de pe Internet! Asociația Tomis Antidrog Constanța a tras un semnal de alarmă în acest sens: „Pentru a intra în posesia unui pliculeț de vise nu este greu, este suficientă o căutare pe bătrânul Google. După ce am căutat câteva site-uri de «specialitate» sau magazine online de «vise», am observat că sunt găzduite pe servere free, ceea ce înseamnă că, în caz în care se întâmplă ceva, pot să-și șteargă repede urma. Prețurile sunt negociabile (n.r. tinerii consumatori susțin că achiziționează un pliculeț de etnobotanice, care le ajunge pentru una sau două țigări, și cu 7 lei!), livrarea se face prin curierat, ajung în 24 - 48 de ore, iar pentru comenzi mai mari de 300 de lei, se oferă bonus”.