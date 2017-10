Constanţa se poate mândri cu cei mai mulţi infractori băgaţi la arest

1

Arestati

Alo , Politia si Justitia ? Infractorii detinuti sa-si plateasca intretinerea in proportie de 100 % . Nu sunt de acord ca cheltuielile cu detinutii sa se faca din bugetul de stat . Acest buget sa fie destinat invatamantului , sanatatii , etc. , adica institutiilor publice care deservesc cetateanul contribuabil . Chetuielie de lupta impotriva infractionalitatii sa se faca pe cheltuiala ... infractorilor. Daca acestia nu au fonduri , sa si le castige prin munca in folosul obstesc.