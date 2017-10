Constanţa, punct cheie pe harta traficului de droguri. Tinerii preferă canabisul

1

niste tonti

Canabisul se fuma in tarile nord-africane, in mediul rural, seara dupa o zi de munca.Se adunau, adultii si batranii in jurul unui pahar de ceai si trageau una. Majoritatea erau analfabeti, radio-tv ,sau alta distractie nu exista, apoi se culcau. Adolescentii si adultii nostri in prostia lor incep de dimineata si fumeaza 2,3,4 pana seara.Tontalaii astia daca ar fii capabili sa faca o socoteala simpla ar pricepe ca cu aceeasi bani ar putea,odata pe saptamana, sa se duca la un hotel cu o "fata" si o sticla de sampanie.Astfel distractia ar fi reala si nu doar o imaginatie a mintii lor de drogati tampiti.Sigur aceasta in cazul când nu-i duce mintea la o alta activitate.