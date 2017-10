Constanţa, printre cele mai periculoase oraşe din ţară

Constanța, printre cele mai periculoase orașe din țară

La parchetele și instanțele constănțene a avut loc, vineri, Ziua Porților Deschise, cu ocazia sărbătoririi Zilei Europene a Justiției Civile. Prin urmare, sute de elevi și studenți au avut prilejul de a sta la discuții cu procurorii și judecătorii constănțeni, de a vizita parchetele de pe lângă instanțele constănțene, Judecătoria, Tribunalul și Curtea de Apel Constanța, dar și sălile de judecată și birourile grefierilor și judecătorilor. De asemenea, ei au avut ocazia să viziteze arestul de la instanțele de judecată, unde sunt ținute persoanele aflate în arest preventiv și ale căror procese sunt pe rol.Procurorii și judecătorii au discutat deschis cu elevii și studenții care le-au trecut pragul și au încercat să le arate atât părțile bune ale sistemului judiciar din România, cât și neajunsurile lui. Vizitatorii s-au arătat interesați și curioși vizavi de activitățile care au loc în cadrul acestor instituții, care au rolul să țină în frâu infracționalitatea și să impună respectul față de statul de drept. Pe de altă parte, elevii și studenții au fost curioși să afle cum stă județul Constanța la cazurile grave de trafic de droguri, de persoane și criminali. Astfel, aceștia au aflat faptul că magistrații constănțeni au instrumentat dosare cu capturi record de 1,5, respectiv 4 tone de cocaină și că au destructurat multe rețele specializate pe traficul de droguri. Elevii de liceu au fost extrem de interesați să afle care a fost pedeapsa maximă pe care a dat-o un judecător, de când profesează.„Cea mai grea pedeapsă pe care am dat-o a fost de 30 de ani de închisoare pentru un omor deosebit de grav”, a fost răspunsul pe care l-a dat judecătorul Lucian Lică din cadrul Tribunalului Constanța. În plus, elevii și studenții au aflat faptul că județul nostru este unul dintre cele mai periculoase din țară, cu mulți infractori și cu spețe de o complexitate deosebită.Și procurorii parchetelor constănțene (de pe lângă Judecătoria, Tribunalul, Curtea de Apel Constanța și parchetul de pe lângă Judecătoria Medgidia) au fost, vineri, bucuroși de oaspeți. Aceștia le-au arătat celor interesați cum se lucrează într-un parchet și câte mii de dosare există, în fiecare an, pe masa fiecărui procuror. Astfel am aflat faptul că Parchetul de pe lângă Tribunalul Constanța rezolvă, pe an, aproximativ 3.000 de dosare, în timp ce Parchetul Curții de Apel, cam 1.500 de dosare. „Liderii” dosarelor rezolvate sunt procurorii Parchetului de pe lângă Judecătoria Constanța, care „dau gata” aproximativ zece mii de dosare pe an.