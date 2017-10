CONSTANŢA / Percheziţii la locuinţele unor hoţi din trenuri

CONSTANȚA / Percheziții la locuințele unor hoți din trenuri

În urma a 12 percheziții domiciliare efectuate la locuințele mai multor persoane suspectate de comiterea de furturi din infrastructura C.F.R, polițiștii de la transporturi Constanța, au depistat bunuri susceptibile a fi sustrase din vagoane, respectiv cereale, produse petroliere, cocs, dar și șină de cale ferată și alte bunuri sustrase din sectorul feroviar.Ieri, polițiștii Secției Regionale Transporturi Constanța, sprijiniți de ofițerii Serviciului Intervenții și Acțiuni Speciale din cadrul Inspectoratului de Poliție al Județului Constanta, jandarmi din Inspectoratului Județean de Jandarmi Constanta, cu sprijinul de specialitate al Departamentului de Informații și Protecție Internă Constanța, sub coordonarea procurorilor din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Medgidia, au efectuat un număr de 12 percheziții domiciliare de pe raza localităților Medgidia, Mircea-Vodă, Faclia, Saligny și Ștefan cel Mare, județul Constanța.La locuințele suspecților au fost găsite mai multe bunuri susceptibile a fi sustrase din vagoane, respectiv cereale, produse petroliere, cocs, dar și din infrastructura C.F.R, șină de cale ferată și alte bunuri sustrase din sectorul feroviar.Cei în cauză, respectiv P. Daniel, de 26 de ani, B. Liviu, de 24 de ani, A. Vasile Daniel, de 23 de ani, C. Constantin, de 30 de ani, L. Mihai, de 34 de ani, C. George, de 30 de ani, toți din localitatea Saligny, dar și A. Ionuț, de 24 de ani, M. Dragoș Cristian, de 20 de ani, Ș. Nicolae Cristian, de 18 ani, Ș. Ion Laurențiu, de 21 de ani și B. Robert Ionuț, de 18 ani, toți din localitatea Mircea Vodă, sunt suspectați de săvârșirea mai multor furturi din vagoanele de marfă, în perioada decembrie 2012 – până în prezent.În urma probatoriului administrat, pe numele a patru dintre suspecți au fost emise ordonanțe de reținere pentru 24 de ore, urmând ca în cursul acestei zile să fie prezentați instanței de judeacată, cu propunere de arestare preventivă, pentru comiterea infracțiunii de furt calificat, doi suspecți sunt cercetați în stare de libertate.Totodată, pentru A. Ionuț, M. Dragoș Cristian, Ș. Nicolae Cristian, Ș. Ion Laurențiu și B. Robert Ionuț, urmează să se facă propunere de arestare în lipsă deoarece se sustrag cercetărilor.