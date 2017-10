Constanţa, pe ruta drogurilor pentru Mafia italiană

Constanța, pe ruta drogurilor pentru Mafia italiană

Luni de zile a durat ancheta procurorilor Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism (DIICOT), în cooperare cu autoritățile italiene, iar la final au fost reținuți atât membrii organizației criminale din Italia - una dintre cele mai periculoase celule ale Mafiei italiene! -, cât și complicele lor din România. Aceștia sunt acuzați de trafic internațional de droguri de mare risc. Potrivit anchetatorilor, complicele din România, care i-a sprijinit pe mafioții italieni, este Marian Mohan, de 61 de ani, din Prahova. Potrivit „România Liberă”, acesta ar fi fost ofițer de Securitate.„Conform probelor administrate în cauză, față de inculpatul Marian Mohan există suspiciunea rezonabilă că, începând cu luna noiembrie 2013, i-a ajutat pe numiții Angelo Scuteri, Marino Valellonga, Pietro Bellucci și Demetrio Tripodi (cetățeni italieni) să achiziționeze și să transporte cocaină provenită din Bolivia, cu destinația Milano, Italia”, se menționează în comunicatul DIICOT. Beneficiari erau membrii unei celule mafiote din Calabria, Italia, „aflată în structura uneia dintre cele mai periculoase organizații criminale cunoscută sub denumirea « N’DRAGHETA», specializată în săvârșirea de infracțiuni privind traficul de droguri și omucideri, aspect despre care inculpatul avea cunoștință”, au adăugat anchetatorii. Pentru ca drogurile să ajungă în Italia, fără să fie interceptate de autorități, au fost ascunse în material feros. De asemenea, furnizorii stupefiantelor „au păstrat contactul permanent cu inculpatul Marian Mohan, telefonic și prin inter-mediul poștei electronice, care, prin intermediul firmei sale, SC ELZUROM AGINVEST SRL, a intermediat operațiuni de import mărfuri”. Containerul a plecat din portul Matarani, Peru, pe 10 februarie 2014, la bordul navei Hansa Ronneburg. Pentru a i se pierde urma, încărcătura a fost mutată de pe o navă pe alta, și dusă dintr-un port în altul. Astfel, în Panama, unde a fost transbordată pe nava Ever Rewaed și transportată până la New York, unde a fost din nou transbordată, pe nava Cosco Nagoya, de unde urma să por-nească spre portul Portugalia, ca firma desti-natară fiind menționată firma complicelui român.În Portugalia, drogurile urmau să fie mutate pe o altă navă, cu destinația portul Constanța, aici urmând să fie destinația finală a traseului maritim. „În timpul efectuării acestor operațiuni, inculpatul Marian Mohan împreună cu furnizorul drogurilor și numitul Angelo Scuteri au schimbat destinația finală, respectiv portul Constanța, urmând să transporte ulterior încărcătura pe cale terestră, până la Milano, inculpatul fiind persoana care urma să se ocupe și de acest transport”, au comunicat anchetatorii. Dar pentru că era prea riscant să urmărească până la final operațiunea, oamenii legii au decis să-i pună capăt pe traseu. Așa că au interceptat drogurile în portul Rotterdam, în Olanda, chiar înainte de a porni spre Portugalia. „În urma cooperării internaționale, autoritățile vamale din Olanda - portul Rotterdam au efectuat în data de 17 aprilie 2014 un control, ocazie cu care s-a constatat că în container să află material feros reciclabil, provenit din Bolivia, printre care și un număr de șapte profile metalice suspecte, în interiorul cărora a fost găsită cantitatea totală de 70 kilograme cocaină”, au precizat oamenii legii. Suspecții din Italia au fost arestați în luna septembrie. Complicele lor din România a fost reținut de procurorii DIICOT în cursul zilei de miercuri, iar ieri magistrații Tribunalului București au dispus arestarea lui preventivă pentru 30 de zile.