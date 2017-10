Constanţa, paralizată de greva RATC. Mazăre vrea să privatizeze traseele

4

Primaru' pensionarilor

A fost "schimbata" conducerea RATC acum 1 an. De fapt a fost adus acest nou director peste cei ce erau deja. Adica au rezolvat problema managementului defectuos prin aducerea unor oamenii fara experienta in transport si pastrandu-i si pe cei dinainte! Trebuiau dati toti afara in frunte cu hotul de Coiciu si Ibram care erau mana in mana cu Mazare! Solutia e simpla: regandirea traseelor si controlul calatorilor la sange! Sa nu mai urce controloarele in autobuz sa verifice bilete si cand dau de satra de tigani sa ii treaca cu vederea de frica, soferii sa nu mai fie complici la decaderea regiei prin acceptarea de bani in locul biletelor (acestia ar trebui concediati pe loc!). Un oras precum Constanta are nevoie de transport public de stat! Dar imbecilul de Pastaie vrea sa isi ia bani si de la privati ca de la RATC nu ii mai iese nimic! Cu ignoranta constantenilor si cu pensionarii dresati cu pui si ulei nu vom scapa niciodata de acest primar de 2 bani!