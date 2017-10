CONSTANŢA, oraşul sensurilor giratorii!

6

referitor sensuri giratorii

Amplasarea acestor sensuri giratorii este necesara.Asa poate ca vor fi temperatii mai bine vitezomanii,dar ne ajuta si la intrarea mai bine in intersectie.As sugera un sens si la intersectia Soveja cu Chilia.,si un altul la intersectia Capitan Dobrila Eugeniu cu Lapusneanu .Este necesar un sens la intersectia Baba Novac cu varianta .Un alt sens necesar-ar fi vis-a-vis de Oborul constatean chiar daca la Maritimo sint inca 2 deja construite.Daca Primaria nu are banii sa le finalizeze,sa fie facute din Indicatoare de plastic ,sa fie facute din ceva mai ieftin la inceput--dar sa fie ,deoarece va fi mai usor de intrat in intersectie si se vor reduce si accidentele. De asemenea,Primaria si Politia Rutiera,ar trebui sa dea importanta,si traficului pe strazile secundare unde ar trebui montate,bariere de asfalt-care sa nu-i permita unui conducator,sa mearga cu o viteza mai mare de 30 km/ora.De multe ori am vazut soferii carora nu le pasa si circula printre masini parcate pe o strada secundara cu 50-60 /ora.Doamne Fereste!-Daca vreun copil,alearga dupa o minge si trece printre masini! Acesta e motivul,pentru care sustinem,ca viteza legala pe strazile secundare sa fie modificata de la 50 km/ora--la 30 km/ora. Daca tot vreun sa ne aliniem legislatia la nomele U.E.sa luam si ce e bun de la tarile UE,unde exista o asemenea prevedere referitoare la limitarea vitezei la 30 km/ora-pe strazile secundare.