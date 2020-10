Constanța „mâzgălită”! Graffiti-urile au umplut blocurile gri!

Este și cazul, de exemplu, al blocurilor din cartierul Tomis Nord. Strada Cișmelei este o arteră principală a cartierului, iar de o parte și de alta imobilele sunt „imprimate” cu reprezentări ale așa zisei arte moderne. De altfel, unele clădiri au ajuns să arate ca după război. Domnul Dumitru este un vechi locuitor al cartierului. Militar de carieră, în prezent este un mândru pensionar, care asistă cu tristețe la urâțirea cartierului, după cum ne-a declarat.











„Când m-am mutat aici, era o mândrie. Sunt câteva blocuri unde locuim mai mulți militari, foști profesori, ingineri. Dar bătrânețea nu vine cu flori, iar neputința ne-a ajuns din urmă. Privesc cu tristețe cum această zonă, unde îți era mai mare dragul să te plimbi, se urâțește. O fi artă, dar … cuvinte obscene, înjurături, mâzgălituri îngrozitoare, cum pot fi acestea hrană pentru suflet, așa cum ar trebui să fie orice formă de artă?”, ne spune constănțeanul.





Bărbatul spune că, de-a lungul anilor, alături de vecinii săi au pus bani, mână de la mână, să acopere graffiti-urile lăsate de tinerii entuziaști.











„Pe de o parte, pentru că sunt îngrozitoare, pe de altă parte, pentru că venea primăria și ne amenda cu 1.000 de lei dacă nu luam măsuri. Am luat măsuri, am chemat un om, a văruit. A fost degeaba, pereții au fost mâzgăliți din nou! Ar trebui luate măsuri, dar nu împotriva noastră, a locatarilor de bună credință, ci ar trebui depistați și trași la răspundere cei care fac aceste… ce or fi ele!”, a adăugat revoltat bătrânul.









În acest context, constănțeanul arată că utile erau, precum în multe alte situații, camerele de supraveghere – care lipsesc Constanței!







Amenzi transformate în avertismente, în instanță





În ultimii ani, administrația publică locală a desfășurat campanii de curățare a orașului, inclusiv prin îndepărtarea acestor imagini neconvenționale. Inclusiv mai multe asociații de proprietari au fost amendate. O parte dintre acestea s-au adresat însă instanțelor de judecată, solicitând înlocuirea amenzilor cu avertismente. Este și cazul asociației care reprezintă interesele blocurilor LD4A, LD4B și LD4C, de pe B-dul Mamaia, amendată cu câte 1.000 de lei pentru fiecare bloc, unde au fost depistate graffiti-uri. În fața magistraților, proprietarii au arătat că deși au luat măsura revopsirii pereților, aceștia au fost din nou „desenați”. În final, judecătorii au dispus înlocuirea amenzilor cu avertismente, considerând că locatarii au luat măsurile care le stăteau în putere.





Constănțenii care sesizează comportamente antisociale, inclusiv ale tinerilor care fac graffiti, sunt îndemnați să sesizeze Poliția Locală la numărul de WhatsApp, 0799.606.142 sau la Dispeceratul Poliției Locale – 0241.484.205.











Aproape că nu este bloc, în cartierele Constanței, care să nu fie „însemnat”, cât de puțin, de cei care se consideră exponenți ai artei urbane, ai graffiti-ului. În ultimii ani, administrația publică locală a încercat să diminueze acest fenomen, anunțând sancțiuni drastice atât pentru cei prinși în timp ce „mâzgăleau” pereții cu spray-uri, cât și pentru asociațiile de proprietari care nu-și curățau blocurile ulterior. Rezultatul? Abia dacă au fost prinși vreo patru făptași în plină acțiune. Iar blocurile, deși curățate și revopsite au ajuns să fie din nou loc de desfășurare pentru „artiști”. Așa se face că, și în prezent, multe dintre blocuri arată ca imense planșe de mâzgălituri, care nu fac decât să sporească impresia de „oraș murdar”, cum ne-au sesizat cititorii.