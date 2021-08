Constanța, luată cu asalt de cerșetori. „Nici bine nu pleacă unul, că vine altul!”

Constanța a fost luată cu asalt de cerșetori. Au venit pe litoral, în speranța că turiștii dornici de relaxare vor fi darnici și le vor „scăpa” printre degete câțiva leuți. Oamenii legii nu mai prididesc cu sancțiunile, după cum susțin, dar măsurile par să fie degeaba. În orice zonă cu ceva aglomerație, cerșetorii sunt la datorie!Zonele de promenadă din stațiuni, plajele sau vecinătatea piețelor și marilor centre comerciale sunt preferate de persoanele fără posibilități materiale, care apelează la mila semenilor. Cu mâna întinsă și o poveste tristă, cer doar „câțiva lei”. În timpul sezonului estival, odată cu creșterea numărului turiștilor, crește și numărul cerșetorilor. „Am nevoie să îmi iau o pâine”, „nu am bani de medicamente” sau „ajutați-mă să îmi hrănesc copiii” sunt câteva dintre vorbele cu care acești oameni încearcă să sensibilizeze populația.Centrul Constanței, în plină vară, se aglomerează semnificativ, comparativ cu alte perioade ale anului. Drept pentru care, artera pietonală Ștefan cel Mare se umple nu doar de turiști aflați în drum spre plaja Modern, ci și de cerșetori. Drept dovadă, vineri, 13 august, la ora prânzului, pe o distanță de numai o sută de metri erau trei persoane care apelau la mila publicului. O mamă însoțită de copila ei de vreo 10 ani, care le spunea trecătorilor că are nevoie de bani pentru a-și hrăni copiii, un bătrân care sub pretextul că vindea pungi cu bomboane, cerea bani oamenilor de bine și un muzicant. Comercianții din zonă spun că zilnic sunt zeci de persoane care cerșesc în zonă, iar fenomenul este deranjant, mai ales pentru clienți. „Ne reclamă oamenii că la fiecare 10 minute trece câte un cerșetor. Trec printre mesele de la terase, se tem oamenii să nu le dispară telefoanele sau alte bunuri, nici nu știi la ce să te aștepți. Nici bine nu pleacă unul, că vine altul. Unii sunt agresivi verbal, alții sunt bătrâni și ți se rupe sufletul”, ne-a semnalat Ionela C., angajată la o terasă.„Nu mai oferiți bani cerșetorilor!”Reprezentanții Primăriei Constanța spun că Poliția Locală amendează, zilnic, persoane care apelează la mila publicului. Dar, în același timp, solicită cetățenilor să nu mai încurajeze fenomenul oferind bani.„Oferind bani cerșetorilor, chiar dacă sumele par mici, contribuim, fără să știm, la încurajarea și menținerea cerșetorilor pe străzi. Cu ajutorul nostru, cerșetoria devine o afacere foarte profitabilă care poate genera zilnic câștiguri impresionante. Deși polițiștii locali acționează în mod constant atât în sensul prevenirii acestui fenomen, cât şi în sensul diminuării lui, persoanele care apelează la mila trecătorilor revin mereu în stradă, vara, în mod special, atunci când orașul este împânzit de turiști.Dacă întâlniți astfel de situații, vă rugăm să apelați dispeceratul Direcției Generale Poliția Locală Constanța la nr. de telefon 0241.484.205 sau 0341.922 și să nu dați curs cererilor unor astfel de persoane”, au precizat reprezentanții administrației publice locale.Polițiștii locali constănțeni au identificat de-a lungul timpului foarte multe persoane care apelează la mila publicului. Multe dintre ele, din alte părți ale țării. „Unele dintre acestea au fost sancționate contravențional, altele au fost preluate din stradă și predate centrelor sociale în vederea reintegrării în societate, deși, din păcate, acest lucru este foarte dificil de realizat din cauza faptului că nu doresc să rămână în cadrul acestor instituții, iar alte persoane, cele care întrunesc elementele constitutive ale săvârșirii unei infracțiuni, au fost predate IPJ Constanța în vederea continuării cercetărilor”, au mai arătat reprezentanții administrației publice locale.Așa se face că, în ciuda sancțiunilor și măsurilor luate, inclusiv de trimitere a cerșetorilor în județele de domiciliu, fenomenul este departe de a fi sub control.