CONSTANŢA ÎNSÂNGERATĂ. Suntem pe primul loc la accidente rutiere mortale. Vezi aici de ce se moare pe şosele!

Chiar asa ?!?

"Potrivit statisticilor polițiștilor constănțeni, principala cauză a accidentelor rutiere este neadaptarea vitezei la condițiile de drum." Apoi mai jos in articol mai zici de conditii meteo/netentie/indisciplina/etc...,dar niciodata nu aud spuneti ca drumurile nu sunt adaptate la nivelul masinilor si la numarul lor din aceste vremri. Acum vreo 12 ani ne zicea un mare idiot, ca nu avem nevoie de autostrazi... Apoi acel idiot a ajuns chiar presedinte si iata ca a gasit in constructia de autostrazi o finantare a familiei sale si a celor care-l sustin , iar pentru autostrazi s-au facut doar studii de fezabilitate, iar cu banii cheltuiti le faceai peste Marea Neagra... V-ati dat seama ca este vorba de Basescu,betivul turnator, priceput in toate: economie,politica externa,aparare nationala,agricultura,constructie case si de poduri(Maracineni !!!)etc...