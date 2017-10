CONSTANŢA / Infractorii lovesc în forţă cu arme de... jucărie

CONSTANȚA / Infractorii lovesc în forță cu arme de... jucărie

Infracțiunile în care sunt folosite pistoale se înmulțesc. Numai de la începutul acestui an, în județul Constanța au avut loc două jafuri armate și o crimă. Astfel, în seara zilei de 19 ianuarie, doi tineri au intrat într-un mic magazin alimentar din cartierul Km 5, au amenințat-o pe vânzătoare cu un pistol și au plecat cu vreo 300 de lei. Anchetatorii au găsit arma folosită în tâlhărie, un pistol cu aer comprimat, căruia îi lipseau încărcătorul și butelia, ceea ce înseamnă că nu putea fi folosită. Următorul eveniment de răsunet s-a petrecut în prima săptămână din martie. Alți doi indivizi au fost autorii unui jaf mult mai serios: au intrat în sucursala Intesa Sanpaolo Bank, de pe strada Dezrobirii, înarmați cu un pistol, și au fugit cu aproximativ 20.000 de lei. Al treilea incident a avut loc pe 28 martie și s-a soldat cu moartea unei femei. Gheorghe Anton Stroe, fost medic veterinar în cadrul Ministerului Administrației și Internelor, și-a împușcat soția în cap, de două ori, cu un pistol cu glonț pe care îl deținea legal. „Legea este prea permisivă“ În contextul acestor evenimente, comisarul șef Valentin Burlacu, inspectorul șef al Poliției Constanța, consideră că legea armelor trebuie să fie mai restrictivă. „Legea este prea permisivă, în acest moment, cu cei care pot deține arme letale. La fel, și în cazul armelor de auto-apărare, cu gaze sau bile de cauciuc. Consider că se obțin mult prea ușor. Dacă s-ar face o statistică privind situațiile în care au fost folosite armele neletale pentru auto-apărare și cele în care au fost utilizate aiurea, balanța se va înclina în favoarea ultimelor. Nu cred că situația socială actuală impune emiterea de astfel de arme, în condițiile actuale ale legii”, a afirmat inspectorul șef. De altfel, ofițerii Serviciului de Arme, Explozibil și Substanțe Toxice (AEST) Constanța sunt stricți când vine vorba de respectarea prevederilor legale privind deținerea armelor și munițiilor. Mai mult, dosarele sunt reverificate periodic și sunt realizate controale la posesorii armelor, cu privire la modul în care le păstrează, a arătat comisarul șef Mihai Toporan, șeful AEST. Dar sunt verificate conform condițiilor menționate în lege. Și tocmai acestea ar trebui modificate. Pistoalele cu bile, la liber - o greșeală! O altă „scăpare” a legii armelor, a subliniat cms. șef Valentin Burlacu, vizează așa numitele pistoalele airsoft (cu bile). „Pentru această categorie nu-ți trebuie niciun fel de autorizație și consider că este o carență a legii. Este nevoie de un control extrem de atent pentru tot ce înseamnă armă, fie letală sau airsoft, trebuie să avem o evidență strictă”, a adăugat șeful Poliției Constanța. În prezent, armele airsoft sunt replici remarcabile ale unor arme de foc, doar că mult mai ieftine: de exemplu, pentru un Colt airsoft trebuie să scoateți din buzunar doar 89 de lei, pentru un Beretta în jur de 150 de lei, iar pentru un Glock aproximativ 300 de lei etc. Fiind atât de ușor de obținut și ieftine, sunt preferatele infractorilor. „Avem semnale că sunt folosite pentru intimidare. În tâlhării, nimeni nu știe dacă sunt din jucărie sau nu. Simpla fluturare a armei creează panică, o stare psihologică ce favorizează infractorul”, au adăugat oamenii legii. Sanpaolo Bank, cel mai recent exemplu De altfel, se pare că o astfel de armă a fost folosită inclusiv de autorii jafului armat de la Sanpaolo Bank. Anchetatorii au stabilit că pistolul pe care îl ținea în mână unul dintre suspecți, în timp ce păzea intrarea în bancă, era de tip airsoft, o imitație a unui Walter. Inclusiv în cazul jafului de la magazinul Km 4-5 s-a crezut, inițial, că arma folosită a fost de tip airsoft. S-a ajuns în această situație, sunt de părere oamenii legii, pentru că a fost permisă eliberarea de arme letale sau neletale, în condițiile în care cadrul social și infracțional nu o solicită.