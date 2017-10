CONSTANŢA, împânzită de camere video. Când se va întâmpla şi ce zone vor fi monitorizate

3

Excelent,dar mai repede!

Daca se ramane prea mult in asteptare,se uita si gata. Nivelul infractionalitatii in Romania ar trebui sa ingrijoreze autoritatile. Nici o cheltuiala in scopul preventiei si luptei impotriva infractionalitatii nu mai poate depasi nivelul pagubelor facute de infractori,la asa nivel s-a ajuns.Tot litoralul ar trebui sa fie impanzit cu camera de supraveghere performante,sa nu se mai simta interlopii asa de relaxati ca acum.In plus,e nevoie de o lamurire reala despre autoaparare,oamenii sa nu fie timorati sa uzeze de dreptul de a nu se lasa schiloditi sau chiar ucisi doar ca sa nu faca bubita la sarmanul infractor care ataca, vezi Doamne,,din greseala !