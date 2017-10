CONSTANŢA, IMAGINILE DEZASTRULUI - Afacerea de miliarde care-i mai "hrăneşte" doar pe hoţii de fier vechi

Fosta "Energia", bătaia de joc a borfașilor

CONSTANȚA, IMAGINILE DEZASTRULUI - Afacerea de miliarde care-i mai "hrănește" doar pe hoții de fier vechi

O bătaie de joc - astfel poate fi descris ceea ce se întâmplă, astăzi, cu fosta societate Energia. Afacerea, care în anii 2000 era evaluată la 250 de miliarde de lei vechi și asigura sute de locuri de muncă, a ajuns o paragină și mai poate fi considerată o "mină de aur" doar pentru hoții de fier vechi. Societatea pe acțiuni Energia, situată pe strada Baba Novac, la marginea Constanței, a fost o afacere profitabilă; nu numai că asigura sute de locuri de muncă pentru constănțeni, dar a fost una dintre puținele unități industriale din județul nostru care a obținut un profit frumușel, ani la rând.Cifrele înregistrate în perioada 1996 - 1998 arată un profit anual brut de aproape cinci miliarde de lei vechi, întreaga afacere fiind evaluată, în 2000, la aproximativ 250 de miliarde de lei vechi. Soarta societății a fost, însă, aceeași cu a multor altor obiective economice din țara noastră. În urma unei licitații dubioase, firma a fost privatizată, dar numai pentru a urma declinul… În 2009, i-a fost suspendată activitatea, în mod oficial.Iar de atunci, cele câteva hectare de hale în care se produceau curele pentru industria petrolului și agri-cultură, furtunuri, articole din plastic, anvelope, matrițe pentru industria maselor plastice, au fost lăsate în paragină. Singurii care se mai "bucură" de investițiile de miliarde de lei făcute în utilaje sunt hoții de fier vechi. Zi de zi sunt prezenți în incinta fostei societăți, căci, și după ani de la închidere, încă mai au ce fura. Cei care mai încearcă să le țină piept sunt polițiștii Secției 4, pentru care aceste hale sunt punct zilnic de patrulare; proprietarul, în schimb, proprietarul nu s-a mai sinchisit să asigure un minim de pază.Ieri după-amiază, i-am găsit pe polițiștii Secției 4 la datorie: făceau rondul obișnuit pe hectarele SC Energia. "Dacă foștii angajați ar vedea ce a rămas din această întreprindere, li s-ar rupe inima de durere", ne mărturisește unul dintre agenți. Ne însoțesc în periplul prin halele societății. Prima oprire, clădirea administrativă. Imaginea care se dezvăluie privirii este deprimantă. Este evident că, în momentul în care s-a pus lacătul pe ușă, nu s-a luat nimic: nici actele contabile, dar nici măcar computerele care ar fi putut fi valorificate la second hand.Au fost lăsate pradă borfașilor, care și-au bătut joc, au furat ce au avut nevoie, iar restul au distrus. La fel, și în halele de producție. Utilajele au fost dezasamblate și au fost luate piesele care au putut fi valorificate la centrele de fier vechi. Ce nu au reușit încă să fure, au pregătit pentru zilele următoare: în fața ușilor pot fi văzute fișetele care-i așteaptă cuminți… Ca prin minune, două dintre autoturismele firmei încă mai ruginesc pe aleea principală de acces. Un Volskwagen despre care cei din zonă spun că a fost mașina unuia dintre directori este descuiat și cu talonul în interior.Este una dintre acuzele ce le sunt aduse de locuitorii din zonă, exasperați (și pe bună dreptate!) să-i vadă pe țigani cum trag la un căruț încărcat cu fiare. Nu este zi în care polițiștii Secției 4, care au în supraveghere această zonă, să nu treacă pe aici, dimineață, prânz și seară. Arealul este însă foarte mare, iar hoții vin în echipă. Se anunță unii pe alții în momentul în care văd uniforma albastră și dispar. E drept că zilele trecute un agent de poliție a fost filmat în timp ce lua mită de la unul dintre hoți - 50 de lei! -, pentru a închide ochii și a trece mai departe. Dar nu sunt toți așa.În plus, după cum ne mărturisesc oamenii legii, nu este datoria lor să asigure paza. Este obligația proprietarului. "Până în urmă cu un an și ceva, era un paznic. Dar era unul singur și trebuia să păzească hectare. Nu putea să intervină, era unul singur, tot ce putea să facă era să ne sune noapte de noapte să ne anunțe că iar au venit hoții", ne spune unul dintre agenții de poliție. "Obligația proprietarului este prevăzută în Legea 333/2003, dar acesta este de negăsit.Este vorba despre un cetățean român, cu domiciliul în Elveția. Am făcut toate demersurile, pe toate căile, pentru a da de urma lui, dar încă nu am primit niciun răspuns", ne-a declarat comisarul șef Florin Mănucu, adjunctul Poliției municipiului Constanța. Drept pentru care, până vor reuși oamenii legii să dea de urma proprietarului și să-i pună în față vraful de amenzi pe care le merită pentru încălcarea legii, nu le rămâne decât să patruleze prin halele părăsite, timp în care ar putea să fie în mijlocul cetățenilor, pentru a le asigura siguranța…