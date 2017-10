CONSTANŢA IESE ÎN STRADĂ! Proteste fără precedent împotriva graţierii şi amnistiei

2

Mesaje date doar sa manipuleze, care nu au pic de adevar in ele, care instiga si duc in eroare oamenii

Banii aia multi (80 mil) trebuiesc adunati de la penalii aflati deja in puscarii. Numai mafiotul varan are de dat statului 60 mil euro, aproape cat amenda pt cedo. Asa ca justitia tb lor sa le ia banii, si atunci si tu, asta tembelu care dai mesaje, ai duce-o mai bine. Banii nostri sunt in conturile celor din puscarii. Peste un MILIARD euro trebuie recuperati de la penalii inchisi deja. Aceia sunt bani furati, nemunciti, luati de la gura pensionarilor si a bugetarilor si a celor care chiar muncesc in Romania.