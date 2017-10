CONSTANŢA, CA O PÂNZĂ DE PAIANJEN

CONSTANȚA, CA O PÂNZĂ DE PAIANJEN

Traficul din municipiul Constanța a devenit un calvar pentru șoferii care, dacă prind ora de vârf, stau și zeci de minute în șir până prind verde la semafor. Polițiștii consideră că sistemul de undă verde, adică sincronizarea semafoarelor, este o soluție bună pentru fluidizarea traficului, însă doar în anumite condiții. O altă soluție pentru a-i scuti pe conducătorii auto de momentele de așteptare ar fi sensurile unice, însă, conform polițiștilor, Constanța este o „pânză de păianjen, care nu te lasă să faci sensuri unice”.„Sistemul de undă verde nu merge pus oriunde. Am făcut niște studii și singura care se pretează ca arteră este bulevardul Ferdinand, cu condiția să se reglementeze problema trecerilor de pietoni de la Poliția municipiului și cea de la parc, de la Primărie. Aceste treceri trebuie sincronizate, la fel ca semafoarele, pentru că poți prinde culoarea verde a semaforului, dar să ai pietoni care traversează strada și, în acest caz, normal că trebuie să oprești”, afirmă comisarul șef Tudorel Dogaru, șeful Biroului Accidente din cadrul Serviciului Poliției Rutiere Constanța.Soluția? Semafoare sincronizate pentru pietoniÎn momentul în care faci un sistem de undă verde, trebuie să elimini orice punct de conflict.„O trecere de pietoni îți poate oferi un conflict. Este clar că nu poți elimina trecerea de pietoni, așa cum nici nu poți să adopți o soluție foarte costisitoare, cum ar fi să faci un pasaj. Pentru pasajele supraterane, de exemplu, drumul nu are configurația necesară. Pe de altă parte, pasajele subterane presupun niște cheltuieli și mai mari cu rețeaua de canalizare, săpatul, cabluri, la ce adâncime se construiește, plus că mai există și o altă cheltuială, pentru că trebuie neapărat să faci garduri pietonale. Degeaba faci pasaje subterane dacă nu pui garduri, pentru că pietonii tot pe stradă vor trece. În acest caz, singura soluție este un semafor pentru pietoni, sincronizat cu celelalte”, explică șeful Biroului Accidente.Pasaje supraterane în Mamaia, din 2014„Probabil că singurele pasaje supraterane vor fi cele din Mamaia. Acestea sunt deja aprobate și avizate. Sunt în număr de cinci și se va începe construcția cel mai probabil de la începutul anului viitor”, spune comisarul șef.„Bulevardul Ferdinand este neîncăpător”„Din păcate, proiectul cu sistemul de undă verde s-a întrerupt în momentul în care a «căzut» strada Traian. Astfel, tot fluxul de circulație care era distribuit pe ambele străzi s-a mutat pe una singură. Bulevardul Ferdinand este, la orele de vârf, neîncăpător. Problema este că nici nu prea ai ceva de făcut, pentru că nu ai pe unde să dirijezi circulația”, afirmă Tudorel Dogaru.„Constanța este ca o pânză de păianjen”„Rețeaua de străzi este clasificată. Astfel, pentru a face sensuri unice, trebuie să ai în vedere această rețea. Ideea cu sensurile unice este bună, dar numai în anumite condiții. Sensurile unice presupun să ai străzi paralele, apropiate, cu o capacitate egală de preluare a fluxurilor din trafic. Dacă pe sensul de dus am trei benzi, iar pe cel de întoarcere am o singură bandă, este din nou o problemă. Rețeaua de străzi a Constanței este ca o pânză de păianjen, așa că nu prea ai cum să urmezi, de exemplu, modelul Brașovului, care are sensuri unice. În general, sensurile unice sunt bine de făcut în cartierele de case. O măsură de acest gen s-a făcut cu strada Mircea și bulevardul Tomis. Noi am fi mers mai departe decât s-a mers, însă nu am avut acceptul administratorului de drum, așa că a rămas în acest fel”, spune comisarul șef.