Constanţa bate record după record. Mii de oameni la protestele din weekend

7

tineri

am vazut la miting tineri care stiau de ce protesteaza -toti-stiau ,am vazut tineri care iubesc munca -toti-iubesc munca ,cartea etc. sanchi vise taica .90 la suta din protestatari habar nu au de nimic ,spalati pe creier ca sa poata fi manipulati ,nu au iesit la vot cand a fost de votat ,in schimb au o placere deosebita pentru droguri,prostitutie,bautura etc.guvernul merita sa patimeasca ca a incurajat nemunca ,bilete la tren gratuite ,burse la studenti marite . eu cred ca facultatea este facultativa -nu obligatorie -are mama si tata bani inveti-nu pa.