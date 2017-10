Constanţa are tot mai mulţi hoţi cu caş la gură!

Constanța are tot mai mulți hoți cu caș la gură!

În județul Constanța, tot mai multe infracțiuni sunt comise de minori. Nu au carte de identitate încă, dar învață de la „specialiștii” cu numeroase dosare penale cum să jefuiască o locuință sau să spargă o mașină. Tocmai de aceea, prevenirea fenomenului infracțional în rândul minorilor este o prioritate pentru polițiștii constănțeni.„Anul acesta punem accent pe combaterea infracțiunii juvenile și a victimizării minorilor. Sunt aspecte care ne ocupă foarte mult timp pentru că, în general, infracționalitatea juvenilă, nu numai în Constanța, ci în întreaga Românie, este pe un trend ascendent. Anul trecut, în primele opt luni, am înregistrat 49 de infracțiuni în care au fost implicați infractori, iar anul acesta, în același interval de timp, numărul a ajuns la 66. Deja infractorii versați au ca mod de operare cooptarea, în săvârșirea actelor infracționale, de minori, pentru că în mare parte aceștia nu au răspundere penală, sunt exonerați în fața instanțelor de judecată și atunci, sigur că da, îi iau, îi instruiesc și îi pun de foarte mici să comită astfel de fapte.În Constanța avem câteva grupuri de infractori minori, care au comis mai multe fapte, precum furturi din locuințe, furturi din auto sau societăți comerciale”, a declarat comisarul șef Adrian Rapotan, adjunctul Poliției Constanța.Prevenție în școliÎn aceste condiții, în „Săptămâna Prevenirii Criminalității”, care se desfășoară pe plan național în perioada 30 septembrie - 4 octombrie, în județul nostru se va pune accent pe prevenirea faptelor infracționale în rândul minorilor. În acest sens, au fost cooptate mai multe instituții, fiind necesară implicarea tuturor responsabililor în domeniu: astfel, polițiști, dar și specialiști de la Agenția împotriva Traficului de Persoane sau de la Agenția Națională Antidrog vor merge în școli și vor purta discuții cu elevi. Pe de altă parte, după cum a subliniat prof. dr. Răducu Popescu, inspector general al Inspectoratului Școlar Județean Constanța, este necesară și o implicare mai mare a părinților. Drept pentru care, pe lângă pliantele și sfaturile pe care le vor primi elevii, începând de luna viitoare vor fi organizate întâlniri între polițiști, profesori și asociațiile de părinți.„Conceptul de prevenire nu este nou, am găsit acte în arhivă care arată că și în anii 20 - 30 se făceau acțiuni de prevenire, cu resursele vremii. Nu este suficient să-i prindem pe autori, trebuie să căutăm și metodele prin care să prevenim ca infracțiunile să mai aibă loc, să se reducă numărul lor. De exemplu, anul trecut ne-am confruntat cu un număr în creștere al tâlhăriilor – numai în municipiul Constanța fiind 416 tâlhării. În urma acțiunilor specifice, de identificare și prindere a suspecților, dar și a acțiunilor preventive, am reușit, anul acesta, reducerea tâlhăriilor cu 40%”, a adăugat adjunctul Poliției Constanța.