Constanţa are nevoie de 300 de camere video pentru reducerea infracţionalităţii. "Nu înţeleg de ce nu s-au pus până acum"

Constanța are nevoie de 300 de camere video pentru reducerea infracționalității. "Nu înțeleg de ce nu s-au pus până acum"

Au trecut mai bine de zece ani de când se lansa în spațiul public posibilitatea de instalare a camerelor video în municipiul Constanța. De atunci și până în prezent, în fiecare an, au fost lansate aceleași promisiuni, dar fără nicio acoperire, în realitate. În acest moment, Primăria Constanța are în plan achiziționarea a peste 300 de camere video, printr-un proiect din fonduri europene și nerambursabile.„Sper că de data asta o să le și avem“Deși suntem în Uniunea Europeană de ani buni, refuzăm să ne aliniem unor standarde existente în alte țări dezvoltate, care beneficiază de o siguranță crescută, cu ajutorul supravegherii video. Reprezentanții administrației locale, în urma discuțiilor repetate cu conducerea IPJ Constanța, au în plan implementarea unui sistem integrat care să însumeze peste 300 de camere video. Până acum, Primăria Constanța s-a lovit de probleme în privința accesării fondurilor europene, probleme ce ar putea fi, într-un final, rezolvate.„Cunosc preocupările autorităților locale și sper că, de data asta, o să le și avem. Personal, nu înțeleg de ce nu s-au pus până acum. Avem câteva UAT-uri mici, precum Eforie, Medgidia, Năvodari, și este un element în plus care duce la scăderea infracționalității. Camerele au un aport mult mai mare pentru infracționalitate, decât pentru Rutieră. Noi am făcut niște studii, am stabilit un necesar de camere pentru municipiul Constanța, 300 de camere aproximativ”, a declarat, pentru „Cuget Liber”, comisarul șef Constantin Dancu, șeful interimar al Inspectoratului de Poliție Județean Constanța.„Vom solicita achiziționarea de cronometre moderne“O altă problemă extrem de discutată și, totodată, contestată, a fost cea a dezafectării cronometrelor de lângă semafoare, pe motiv că mai mult ar încurca traficul.„În cele din urmă, toate cronometrele vor fi dezafectate, fiindcă au creat de-a lungul timpului numai probleme. Deși unii șoferi spun că sunt benefice, noi credem că practica a dovedit că nu sunt. Cronometrele au generat accidente și tot felul de probleme. Cei care spun că se foloseau de cronometru pentru a opri în timp util nu spun că îl foloseau și pentru a forța semaforul”, a declarat Andrei Florin, directorul Confort Urban.În legătură cu acest subiect, primarul Decebal Făgădău ne-a precizat că a primit mai multe adrese din partea cetățenilor, inclusiv din partea polițiștilor, prin care se semnalau neconcordanțe între timpi și culoarea semaforului, dar și înlocuirea semaforului pentru a vira la dreapta. De cealaltă parte, polițiștii susțin că nu s-a pus niciodată problema să fi recomandat dezafectarea cronometrelor, despre care spun că ajută mult șoferii. Mai mult, IPJ Constanța va trimite o solicitare Primăriei Constanța pentru achiziționarea de noi cronometre.„Este total eronat, nu s-a pus niciodată discuția să se scoată cronometrele. Din câte știu, este o problemă tehnică. Noi am solicitat ca ciclurile semafoarelor să fie modificate pe parcursul unei zile, cu rute prioritare, în funcție de trafic. Ele erau depășite și nu permiteau sincronizarea cronometrelor cu ciclurile semafoarelor. Eu cred că sunt utile și asta s-a văzut de-a lungul timpului. Noi vom solicita să fie achiziționate cronometre moderne”, a mai adăugat Constantin Dancu.