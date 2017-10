Constanţa a pregătit un vicecampion mondial la atletism!

Constanța a pregătit un vicecampion mondial la atletism!

Un pompier constănțean a câștigat titlul de vicecampion mondial la proba de atletism – 1500m. Este vorba despre plt. adj. Gheorghe Romașcanu care a reprezentat Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Dobrogea” al județului Constanța și Asociația Sportivă „Dinamo-Pompierul” Constanța la Campionatele Mondiale ale Polițiștilor și Pompierilor, competiție ce s-a desfășurat în perioada 25 august – 05 septembrie 2011, la New York. La Campionatele Mondiale ale Polițiștilor și Pompierilor au participat aproximativ 17.000 de sportivi, pompieri și polițiști, de pe toate continentele, care s-au întrecut la toate disciplinele (atletism, înot, lupte, tenis, canotaj etc.).Reprezentantul ISU „Dobrogea”, plt. adj. Gheorghe Romașcanu, a participat la două probe de atletism: proba de 1.500 m și respectiv cea de 3.000 m cu obstacole, rezultatele obținute la ambele probe fiind excelente având în vedere că este vorba de o competiție mondială. Astfel, la proba 3.000 m cu obstacole, plt. adj. Gheorghe Romașcanu s-a clasat pe locul IV, iar la proba de 1.500 m pompierul constănțean a câștigat titlul de vicecampion mondial. La cei 44 de ani, pompierul constănțean este sportiv de performanță având un palmares impresionant atât la nivel național cât și internațional. „Este cea mai mare performanță pe care am obținut-o în cei 26 de ani de atletism. Am început când aveam 18 ani, la Clubul Sportiv Farul Constanța, avându-l ca antrenor pe dl. Dumitru Mihăilescu și voi continua să practic acest sport atât cât mă va ajuta organismul”, a declarat plt. adj. Gheorghe Romașcanu la întorcerea în țară.