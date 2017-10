„Constanţa a deţinut, mulţi ani, primul loc la omoruri multiple pe ţară!“

Dr. Mihai Onciu, șeful Medicinii Legale

„Constanța a deținut, mulți ani, primul loc la omoruri multiple pe țară!“

Serviciul de Medicină Legală Constanța este al treilea pe țară, în ceea ce privește volumul de muncă desfășurat în cadrul acestei instituții. Acesta este unul dintre motivele pentru care reprezentanții unității fac demersuri pentru ca serviciul să devină institut. „Avem a treia cazuis-tică din România, după institutele din București și Iași. Ca volum de muncă, ne comparăm cu volumul de muncă al unui institut”, a declarat pentru „Cuget Liber” dr. Mihai Onciu, șeful SML Constanța.Astfel, pe parcursul lui 2013 au fost realizate aproape 900 de autopsii, în urma cărora s-a stabilit că 15 au fost victime ale crimelor, 82 au fost spânzurați, 40 înecați, iar 19 au murit în urma accidentelor de muncă. De asemenea, au fost efectuate 940 determinări de alcoolemie, peste 1.400 de determinări histo-patologice și peste 400 de expertize psihiatrice.Cât privește motivele pentru care se dorește transformarea în institut, dr. Onciu a precizat: „Pentru că, cel puțin pe teritorializarea stabilită în prezent, Constanța ar trebui să fie centrul euro-regiunii 2 Sud-Est. Avem cazuistică importantă, am deținut mulți ani primul loc la omoruri multiple în România. Am avut dosarul Băhăian, singurul dosar cu omor la comandă din România, am făcut autopsiile pentru accidentul de avion de la Tuzla, când au fost 11 autopsii în câteva ore”.