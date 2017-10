Constanţa 007

1

Voi v-ati pierdut calitatea de "a informa", slugilor

Primul motiv pentru care presa scrisa a aparut in lumea asta larga a fost acela de a oferi informatie. Fie ca unele dintre ele nu erau pe placul tuturor, informatiile au circulat in presa. Dar voi, slugilor, pentru a face un joc al unor interese vremelnice, ati incetat sa oferiti taman acest lucru. La referendumul local nu ati informat ca exista si se tine. Interesul puterii era sa nu reuseasca sa nu faca numarul necesar pt calidare si ati sacrificat informatia in favoarea interesului. Acum Mangalia nu are caldura datorita si datorita actiunii iresponsabile a aceluiasi reprezentant al puterii. Si inca o data, lasati subiectul in neant. Nu-i nimic, scoateti hartie tiparita. Va fi un bun material didactic pentru cum nu trebuie facuta presa.