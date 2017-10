Consiliul Judeţean pregăteşte o nouă licitaţie cu dedicaţie specială

Consiliul Județean pregătește o nouă licitație cu dedicație specială

În urma articolului „Consiliul Județean cumpără echipamente de bucătărie de aproape jumătate de milion de lei”, prin care anunțam că instituția publică organizează în acest sens o licitație, unul dintre competitorii pentru obținerea contractului ne-a făcut câteva dezvăluiri din culise. Sub protecția anonimatului, din motive lesne de înțeles, administratorul societății respective și-a manifestat îndoiala că licitația ar fi corectă, argumentele invocate fiind foarte pertinente. Mai mult, el spune că toată licitația este croită în așa fel încât să câștige cine trebuie, indicându-ne și firma care va pune mâna pe contract. „Caietul de sarcini pentru această licitație conține toate schemele clasice prin care un contract poate fi acordat unei firme indiferent de prețurile din ofertele concurenței. Criteriul de preț reprezintă doar 45 de puncte, calitatea produselor 30 de puncte și termenul de livrare 25 de puncte. Cu alte cuvinte, poți să ai preț dublu, dacă ai toată marfa pe stoc (dacă știi dinainte ce se va cere sau dacă achizitorul va închide ochii la întârzieri, câștigi direct)”, susține reprezentantul firmei participante la licitație. Însă ceea ce bate la ochi și scandalizează este caietul de sarcini, care ucide din fașă orice urmă de concurență. „Caracteristicile tehnice conțin detalii extrem de precise și nesemnificative sau chiar patente și coduri precise care fac imposibilă asigurarea concurenței. Vă dau doar câteva exemple: putere instalată maximă 40,7Kw, putere instalată 34,4Kw, capacitate de absorbție 7200mc/h, gaură de evacuare de 50x40, sistem COMBI CLIMA, mașină de tăiat legume CL50 - putere instalată 0.75 Kw, dimensiune disc 71mm, o cuvă 107x31x20, clasa climatică SN (+10grade C la +32 grade C), greutate 35 kg, putere instalată 0,9 kw/24h, putere electrică absorbită 100 w, dimensiuni interior lxLxA = 70,2x51,3x44,1 cm, putere instalată 6,8 kw, capacitatea boilerului 12L, capacitatea tancului 20L, dimensiunea coșului 50x50, ciclu scurt de spălare 1 minut, ciclul normal de spălare 2 minute etc.”, spune agentul economic. Detaliile sunt atât de exacte încât se precizează și cum trebuie să arate geamurile sau ce coduri ar trebui să aibă sistemele de iluminat sau polițele. Să mai luăm exemplul hotei, despre care există detalii precise în caietul de sarcini. „Hotă de centru fără motor, capacitate de absorbție 7200mc/h, cu 220x260x45 115, 8 filtre tip labirint incluse (50x50), colector de grăsime, robinet pentru scurgerea grăsimilor, gaura de evacuare de 50x40, structură inox AISI 304". Toate aceste elemente nu ne pot duce cu gândul decât la faptul că produsele respective se află deja în curtea unui agent economic, caietul de sarcini fiind realizat exclusiv pe profilul și detaliile tehnice care le corespund. Iar ce revoltă și mai mult este faptul că acest simulacru de licitație se face din fonduri publice. Aproape 500.000 de lei vor fi alocați, inițial, pentru achiziționarea de echipamente de bucătărie pentru Pavilionul Expozițional, sumă la care, cu siguranță, se vor face unele rectificări în plus. Și, din nou, acești bani vor ajunge în buzunarele băieților deștepți, care se învârt în sfera de influență a găștii din fruntea administrațiilor publice constănțene.