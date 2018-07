Consilierul lui Liviu Dragnea, citat la DIICOT: „E un dosar din viața privată”







Actualizare 11:40. Paul Ionescu a plecat de la sediul DIICOT.



„Nu are nicio legătură nici cu zona politică, nici cu zona parlamentară. Este un dosar din viața privată”, a spus consilierul lui Liviu Dragnea.



El a susținut că are calitatea de martor într-un deschis în 2017 și că nu poate da alte detalii.



Ar fi vorba despre un dosar de evaziune fiscală și spălare de bani.



Întrebat despre dosarul care are legătură cu plângerea depusă de Ludovic Orban, consilierul lui Dragnea a spus că încă nu a fost citat dar se va prezenta la audieri dacă este nevoie.



Paul Ionescu a făcut parte din delegația care l-a însoțit pe Liviu Dragnea în vizita efectuată în Israel, în primăvară, scrie digi24.ro