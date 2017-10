Consilierul local PD-L din Valu lui Traian, Vasile Bindelea, se joacă de-a demisia!

Ieri, în timpul unei investigații de presă legată de afacerile cu terenuri din Valu lui Traian am avut „plăcerea” să facem cunoștință cu o atitudine a unui consilier local care nu face cinste nici partidului din care face parte, dar nici oamenilor care l-au votat. Din anumite considerente, consilierul local (încă) al PD-L Valu lui Traian, Vasile Bindelea, întrebat fiind dacă este consilier local al PD-L ne-a declarat că „mi-am dat demisia, nu mai sunt consilier!”. Chiar a întărit spusele sale, spunând că „am purtat o discuție și voi fi consilier al PSD, pentru că Radu Mazăre a făcut lucruri bune la Constanța și este un partid de viitor”. Toate bune și frumoase! Dar ne-am permis, totuși, să nu îl credem pe cuvânt, ci să verificăm informația. Prin urmare, l-am sunat pe primarul localității și coleg de partid al lui Bindelea, Florin Mitroi, care habar nu avea de intenția colegului său. „E o glumă proastă din punctul meu de vedere” - ne-a declarat Mitroi, fiind contrariat de declarația făcută de Bindelea. Pentru o mai mare siguranță, l-am contactat telefonic și pe președintele organizației PD-L Valu lui Traian, Ion Pătrățoiu, care, la fel, nu știa nimic de vreo demisie a lui Bindelea. „Din punctul meu de vedere este o minciună. Este o afirmație deplasată din partea lui. Vom convoca mâine seară (n.r. - astăzi) Biroul Permanent al PD-L, pentru a lua măsuri” - ne-a spus Pătrățoiu. Date fiind aceste lămuriri și conștienți fiind de „buna credință” a consilierului local Vasile Bindelea, care, singur, a luat în derizoriu funcția pe care o deține în plan local, l-am contactat, din nou, telefonic. El a întors afirmațiile spunând că are „demisia în buzunar” și că a fost convins de colegii de partid să nu demisioneze (?!) Care colegi și despre care partid vorbea Vasile Bindelea e greu de precizat, odată ce el și-a schimbat declarația de la o oră la alta… Lucru cert este că minciuna are picioare scurte, iar Vasile Bindelea, consilier PD-L de Valu lui Traian, ar fi trebuit să cunoască lucrurile astea, mai ales pentru că se consideră, probabil, un bun politician. „Nu accept ca un consilier al meu să îmi strice imaginea la care am lucrat!” - ne-a declarat primarul localității Valu lui Traian, motiv pentru care a promis că se va lua în discuție la nivel de partid atitudinea lui Bindelea. Cât privește afacerile pe care consilierul PD-L, PSD sau orice culoare politică ar vrea să-și asume, Vasile Bindelea, le vom detalia în edițiile viitoare ale ziarului „Cuget Liber”. Obiectivitatea punctului său de vedere va trebui ca, ținând cont și de acest incident, fiecare cititor să o cântărească singur…