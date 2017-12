Consilier judeţean, acuzat că şi-ar fi bătut soţia! Acesta reacţionează dur: "A plecat de acasă anul trecut, mi-a lăsat copiii"

Consilier județean, acuzat că și-ar fi bătut soția! Acesta reacționează dur: "A plecat de acasă anul trecut, mi-a lăsat copiii"

Ştire online publicată Luni, 18 Decembrie 2017. Autor: Cuget Liber Online.

Soțul Sofiei Loredana este Adrian Pășcuță, consilier județean PNL în Timiș. Din comentariile la poza postată reiese că soțul (Adrian Pășcuță) ar fi făcut acest lucru, iar copiii au fost martori.Adrian Pășcuță spune că este o înscenare.„Eu sincer aș prefera să nu intru în foarte multe detalii. Soția a plecat de acasă anul trecut, mi-a lăsat copiii, a plecat, îi vede ocazional, eu habar nu am ce se întâmplă. Am senzația că este o înscenare, vrea să-mi ia copiii, nu înțeleg de ce se întâmplă lucrul acesta. Am vorbit cu ea săptămâna trecută și a spus că a fost la un avocat să poată intenta divorț, cred că caută un motiv să zică că-i culpa mea", a spus consilierul județean PNL Adrian Pășcuță, potrivit tion.ro.