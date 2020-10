Confesiuni din război. „Trăiești mereu cu pericolul lângă tine”

A participat la două misiuni în teatrele de operații, în Zabul și Kandahar, și mărturisește că niciuna nu a fost ușoară. Plutonierul Ionuț Căldăraru, din cadrul Centrului Național de Instruire pentru Apărare Antiaeriană „General de brigadă Ion Bungescu”, spune că „cea mai importantă misiune era să ne întoarcem sănătoși acasă”.







În 2004, a îmbrăcat haina militară, fiind angajat ca militar pe bază de contract în Tabăra de Instrucție și Poligonul de Trageri Sol-Aer „General de brigadă Ion Bungescu”. Cinci ani mai târziu, Ionuț Căldăraru se decidea să treacă la un alt nivel și se înscria la cursurile Școlii Militare de Maiștri Militari și Subofițeri a Forțelor Aeriene „Traian Vuia”. După absolvire, a fost repartizat la Regimentul 53 Rachete Antiaeriene ”Tropaeum Traiani” Medgidia, unde a fost încadrat până în 2018, când a revenit la Capu Midia.







Dar, până să se întoarcă în Centrul Național de Instruire pentru Apărare Antiaeriană „General de brigadă Ion Bungescu”, plutonierul Ionuț Căldăraru a plecat în două misiuni în teatrul de operații din Afganistan: prima dată în 2014, în provincia Zabul, iar a doua oară, în Kandahar, în 2016 – 2017.

„Niciuna dintre misiuni nu a fost ușoară. Trăiești mereu cu pericolul lângă tine, stai cu grijă, ai sentimentul insecurității, dar m-am adaptat. A fost puțin mai greu la început, până înveți foarte bine ce ai de făcut, apoi nu mai stai cu teamă, nu mai stai cu stres, îți faci treaba și te concentrezi la ceea ce ai de făcut”, mărturisește plutonierul.







A scăpat cu viață din explozia unei mașini capcană







Momente dificile au fost în ambele misiuni. Una deosebită a fost în momentul în care plutonul pe care îl conducea a fost la un pas să își găsească sfârșitul într-o explozie a unei mașini capcană. Au scăpat nevătămați. Alți camarazi, nu, fiind prea aproape de locul deflagrației.

A doua misiune, din Kandahar, care s-a desfășurat în perioada august 2016 – februarie 2017, a presupus mai multă interacțiune cu localnicii.







„Am executat în general misiuni de patrulare atât îmbarcați, cât și debarcați, fiecare misiune având, pe lângă rolul de asigurare a prezenței în aria de responsabilitate și alte misiuni: căutare-scotocire a unor locații din teren, anti mortar etc. Dacă la prima misiune rolul nostru era în principal acela de a asigura securitatea unei zone din apropierea autostrăzii A1, la a doua a trebuit să interacționăm mai mult cu populația locală, să îi câștigăm încrederea, lucru nu tocmai ușor de realizat. O altă noutate a fost faptul că am lucrat mai mult cu parteneri americani, cunoștințele de limba engleză fiind foarte necesare pentru colaborarea cu ei. Am învățat pe parcursul celor două misiuni importanța lucrului în echipă și, de asemenea, faptul că cea mai importantă misiune a fost aceea de a ne întoarce sănătoși acasă, siguranța fiind pe primul loc pe timpul fiecărei misiuni executate”, spune plutonierul”, a mai relatat militarul constănțean.







A fost ultima misiune în afara graniței. În prezent, le îndeplinește pe cele încredințate în unitatea de la Capu Midia, în calitate de comandant de pluton. „Îmi place să învăț, să fiu cât mai bun în ceea ce fac și pentru că lucrez cu oamenii știu că trebuie să le fiu exemplu atunci când ies în față. Atunci când le cer să facă ceva trebuie să le și arăt cum să se poarte, cum să facă un lucru. Ce mă caracterizează mai mult? Răbdarea. Este un atu pe care îl folosesc pentru lucrul cu cei din subordine”, a mai afirmat plutonierul Ionuț Căldăraru.