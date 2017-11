Conduci ca un nebun, faci praf maşini, rupi oase şi nu păţeşti nimic! "Asta-i dreptate?"

Conduci ca un nebun, faci praf mașini, rupi oase și nu pățești nimic! "Asta-i dreptate?"

Haosul de pe șoselele constănțene, finalizat nu de puține ori cu tragedii de proporții, are multe explicații: infrastructură departe de standardele europene, lipsa de monitorizare a traficului, carențele majore la capitolul educație a multora dintre conducătorii auto, blândețea cu care sunt tratați în multe cazuri cei ce comit nenorociri.Să vă dau un singur exemplu: cazul accidentului din 2011, de pe bd. Ferdinand, din dreptul Teatrului Fantasio, unde o fată de bani gata a trecut pe roșu, a făcut praf o mașină și a schilodit un bărbat, rămas în urma accidentului fără picior. Ce-a pățit vinovata? După patru ani de „plimbări” prin instanță, s-a ales cu… 2 ani de închisoare cu suspendare! Nu comentăm decizia. Iar cazul său nu este singular. Mai mult, unul dintre cititorii ziarului „Cuget Liber” a mai ridicat o problemă, pe care o expunem în dezbatere publică, în rândurile de mai jos.„Am trecut, recent, printr-o experiență mai mult sau mai puțin asemănătoare cu nenorocirea de săptămâna aceasta, din Lazu, în care o femeie și-a pierdut viața.Eram oprit la trecere, acordând prioritate unui pieton. Din spate, am fost lovit puternic de un automobil condus de un puștan de 20 de ani, care n-a avut niciun gând de a frâna. Mi-a făcut mașina praf! Dacă nu era o marcă mai de Doamne ajută (nu-i dau numele, să nu se spună că-i fac reclamă producătorului), puteam avea soarta femeii din Lazu. În ceea ce îl privește pe pietonul care traversa, acesta a avut mare noroc, a zărit mașina care se apropia în mare viteză și a fugit spre trotuar. Dar, dacă în locul său era o bătrână sau o mamă cu copilul în cărucior? Puteam asista la o nouă tragedie.Vreau să scot în evidență un aspect: din toată această pățanie, soldată numai cu însemnate pagube materiale, tânărul șofer vinovat nu va învăța nimic. Și asta pentru că, în primul rând, el nu va păți nimic. Nu amendă, nu dosar, nu permis suspendat. Nimic din toate acestea. Mi-a dat asigurarea RCA și la revedere. Am sunat la 112, dar nici poliția nu a venit la locul faptei, pentru că au fost doar două automobile implicate și nu au existat victime. Cât privește faptul că am rămas mai bine de o lună la rându-mi pieton, știu povestea cu instanța…”, ne-a scris Dragomir Dumitru, cititor al ziarului „Cuget Liber”.XXXUn punct de vedere cât se poate de interesant. Înțelegerea amiabilă care survine în cazul unui accident rutier are și părți bune, dar și părți rele. Poliția Rutieră a scăpat astfel de accidentele fără victime, care „sufocau” personalul de birou și de teren, toată procedura ulterioară incidentului mutându-se în „casa” asiguratorului.Se ridică însă problema echității. Un șofer care nu acordă prioritate de trecere unui pieton rămâne fără permis. Așa spune legea, așa este corect. Însă un șofer care nu acordă prioritate la trecere, care face praf o mașină, care provoacă mari daune materiale - și numai Cel de Sus a evitat pierdea de vieți omenești - este normal să nu pățească nimic?Dragi cititori, vă aștept cu opiniile dumneavoastră!P.S. Tare curios sunt să aflu rezultatele anchetelor desfășurate în cazul accidentelor din Lazu și de la intersecția străzilor Mircea și Decebal, ambele soldate cu pierderi de vieți omenești și care, cel puțin din punctul meu de vedere, ar fi putut fi evitate dacă șoferii din limuzinele de lux ar fi condus cu viteze mai mici.