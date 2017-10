Conduci beat? Poţi să te alegi doar cu o amendă

2

Sistemul Fesenist de Masura(SFM)

De la unitatea de masura a coruptiei (Hrebenciucul-[1Hb]),uite ca s-a introdus si o unitate de masura a betivului la volan.Ea se numeste Ocaua lui Ponta[Op].Ce este Ocaua lui Ponta ? Ocaua lui Ponta reprezinta volumul minim de alcool in sange,necesar unui sofer pentru a spitaliza 90 de pietoni/pasageri timp de o zi sau pentru a rupe 90 de oase in timp de o secunda. Nimeni nu stie cum se transforma Ocaua lui Ponta in sticle de bere sau in ocale de palinca.Ramane sa aflam prin incercare.Ocaua lui Ponta[Op] are multipli si submultipli.De exemplu,cand organul te-a prins cu Ocaua Mica la volan,se spune ca ai consumat o milioca de bere[moca].Cand te-a prins cu Ocaua Mare,inseamna ca ai baut o Megaoca de palinca[Moca].Bineinteles ca alcooltestul militianului va fi gradat in ocale(miliocale, megaocale,gigaocle,etc).Ma intreb cum trebuie sa arate oasele unui pieton/pasager care primeste 90 de zile de spitalizare.Cred ca va semana cu jucaria lui Rubik.Poti sa faci din om ce vrei,poti sa-i asezi oasele unde vrei.O mana o intorci la ureche,piciorul la falca,trei degete in stea,sase degete in trandafir,in stea si asa mai departe.A sosit luna cadourilor.Cumparati Omul lui Rubik-Kit de ansamblare-Joc problema de tip puzzle inventat de pesedisti !