Conducătorii de taxi şi maxi-taxi, spaima poliţiştilor şi a şoferilor constănţeni

Conducătorii de taxi și maxi-taxi, spaima polițiștilor și a șoferilor constănțeni

Sintagma „șofer profesionist” nu există nici în lege și nici în codurile rutiere. Mai rău, ea nu mai este valabilă nici măcar pe drumurile și șoselele patriei, unde așa-zișii șoferi profesioniști, (conducători pe microbuze, taxiuri, camioane, autobuze, tiruri) au devenit, în majoritatea cazurilor, monumente ale indisciplinei și agresivității în trafic. Un șofer profesionist ar presupune un conducător auto cu experiență, care, pe lângă anii de vechime la volan, să fie și exemplu de conduită și moralitate printre ceilalți șoferi. Din păcate, cu timpul, ei au devenit de temut pentru ceilalți conducători auto. Este arhicunoscut faptul că taximetriștii și șoferii de pe microbuzele de maxi-taxi au propriul stil de a conduce, de multe ori incompatibil cu prevederile legislației rutiere. Sfidează pur și simplu regulile de circulație și pe ceilalți participanți la trafic, încurajați de solidaritatea de breaslă și de prezența foarte scăzută a polițiștilor în stradă. De câte ori nu v-ați intersectat cu un taximetrist, care a simțit nevoia să vă spună de mamă și tată doar pentru că ați refuzat să intrați pe galben în intersecție? De câte ori a trebui să vă rugați de ei să deblocheze ieșirea din parcare? De câte ori a trebuit să depășiți pe contrasens, călcând linia continuă, zecile de taxiuri staționate pe câte două, trei coloane în zonele cele mai aglomerate ale orașului? De câte ori ați coborât din autobuz direct printre taxiurile parcate în stațiile RATC? De câte ori a trebuit să faceți manevre de evitare a microbuzelor și a taxiurilor care frânează brusc pentru a-și lua vreun client întârziat. Nu contează că opresc în intersecție, pe marcajul pietonal, în locuri în care blochează circulația. Legea nu poate fi mai presus de banii pe care îi încasează de la clienți. Îngrijorător este însă faptul că în ultimii doi ani, numai în județul Constanța, mulți oameni și-au găsit sfârșitul pentru că au avut neinspirația să se urce într-un taxi sau într-un maxi taxi. Numai în ultimele două luni, șase persoane au murit în accidente rutiere produse din neatenția și indis-ciplina în trafic a „șoferilor profesioniști”. Greu de sancționat Polițiștii constănțeni de la Rutieră recunosc că au de furcă, atât cu șoferii de taxi cât și cu cei de la microbuze. Zilnic, se primesc zeci de sesizări de la ceilalți conducători care reclamă atât staționările și opririle neregulamentare, cât și alte încălcări ale legislației. Cu toate acestea, ei sunt foarte greu de sancționat. În primul rând, contravenția trebuie să fie constatată de un polițist rutier, iar în cele mai multe cazuri, la vederea unui echipaj de poliție, șoferii se anunță imediat prin stație și rup rândurile. În comportamentul lor, aceștia sunt încurajați de legislația în vigoare, care îi tratează ca pe simpli conducători auto deși în mâinile lor se află zilnic viața a sute de mii de persoane. De asemenea, Poliția Rutieră Constanța susține că ar fi binevenită o schimbare a condițiilor pentru obținerea permisului de conducere pentru categoria D, care cuprinde autovehiculele destinate transportului de persoane având mai mult de opt locuri pe scaune, în afara conducătorului. Până în 1999, pentru a putea obține această categorie trebuia să ai cel puțin 21 de ani împliniți și minimum doi ani de conducere efectivă pentru categoria C, camioane, TIR-uri, mașini cu o masă autorizată mai mare de 3,5 tone. În prezent, orice persoană care are 21 de ani, indiferent dacă a mai pus mâna pe volan până atunci, își poate lua permisul pentru categoria D, polițiștii rutieri solicitând introducerea vechilor condiții. Nici în cazul șoferilor de taxi lucrurile nu sunt cu mult diferite. Astăzi, oricine poate deveni șofer de taxi dacă are 21 de ani împliniți și o vechime a permisului de conducere de doi ani. „Este evident că acești șoferi, conducând zi de zi sute de kilometri, sunt predispuși la încălcarea legii mult mai mult decât un conducător auto de ocazie. Dar asta nu înseamnă că ei trebuie înțeleși, pentru că de modul în care ei își fac meseria depinde viața multor oameni. Din păcate, pentru mulți a devenit un stil de viață în a conduce fără a ține seama de lege”, ne-a declarat subinspector Marius Ghiță, șeful Biroului Drumuri Naționale și Europene din cadrul Poliției Rutiere Constanța. Accidente rutiere grave Din păcate, din ce în ce mai des, greșelile acestor „șoferi profesioniști” duc la accidente oribile, soldate cu victime. În urmă cu o săptămână, patru tineri, care au petrecut într-un club din zona Dacia, au vrut să plece acasă cu un taxi. Șoferul, în vârstă de 23 de ani, fără nici cea mai mică ezitare, dovadă că nu era prima oară când se întâmpla, a încercat să întoarcă mașina pe loc, peste linia dublă continuă și fără să se asigure. A fost lovit în plin de un Audi Q7 și proiectat în alte mașini parcate pe marginea drumului. Pasagerul de pe locul dreapta față, Florin Claudiu Ieremia, în vârstă de 24 de ani, a murit pe loc, la fel ca și șoferul taxiului. Alți trei tineri, aflați pe bancheta din spate, au ajuns la spital cu răni grave. Pe 5 noiembrie, tot anul acesta, un microbuz Mercedes Sprinter, care transporta persoane pe ruta Constanța - Tulcea, s-a făcut praf în apropierea satului Piatra. Martorii povestesc că șoferul s-a aplecat să caute niște acte în torpedo, moment în care, într-o curbă periculoasă, acesta a pierdut controlul volanului și a pătruns pe contrasens. Microbuzul s-a izbit frontal de un TIR, care circula regulamentar din sens opus. Trei persoane, două femei și un bărbat, au fost practic spulberate de pe locurile lor și împrăștiate pe carosabil. Fără mâini, cu creierii împrăștiați, la propriu, pe carosabil, dezmembrați pur și simplu, cei trei și-au găsit sfârșitul instantaneu. De asemenea, șoferul microbu-zului a fost despicat în două în urma impactului, partea de la brâu în sus rămânând prinsă în cabina TIR-ului, în timp ce picioarele se puteau vedea încarcerate sub volanul Sprinterului. Cea de-a cincea victimă și-a găsit moartea printre fiarele contorsionate ale microbuzului care trebuia să o transporte la Tulcea, fiind zdrobită între scaune. Pe 9 august, patru persoane au ajuns la spital după ce un taxi a provocat un accident rutier pe bulevardul Aurel Vlaicu. Taximetristul a încercat să vireze la stânga, fără să se asigure și a intrat în coliziune cu o Dacie. În urma impactului, patru persoane au fost rănite și au ajuns în urgența Spitalului Clinic Județean Constanța, pentru îngrijiri medicale. Printre victime s-a numărat și șoferul Daciei, care a rămas internat în unitatea sanitară cu diagnosticul traumatism toraco-abdominal acut închis, o femeie care călătorea cu taxiul și alți doi pasageri din Dacie. Și anul trecut a fost marcat de câteva accidente rutiere grave în care au fost implicate taxiuri. Pe 20 martie 2008, o fată de 16 ani își găsea sfârșitul printre fiarele contorsionate ale taxiului care ar fi trebuit să o ducă acasă în siguranță. Taxiul a pătruns în intersecția bulevardelor Ferdinand cu Tomis fără să respecte semnificația indicatorului STOP și a intrat în coliziune cu un autoturism care circula regulamentar, fiind aruncat apoi într-un stâlp de pe marginea drumului. Impactul a fost atât de puternic, încât Ana Maria G., în vârstă de 16 ani, din Mangalia, pasageră pe locul din dreapta-spate, a murit pe loc. Alte trei tinere, de aceeași vârstă, tot pasagere în taxi, au ajuns la spital în stare critică. În urmă cu un an, pe 12 decembrie 2008, o fată în vârstă de 19 ani, însărcinată în cinci luni, a ajuns la spital după ce taxiul în care se afla a fost lovit de un alt taxi, care nu a oprit la STOP. Polițiștii spun că acești șoferi nu se sfiesc să încalce reguli rutiere esențiale, punând în pericol viața altor persoane. Asta nu înseamnă că toți șoferii de taxi sau maxi-taxi sunt la fel. Departe de acest gând, însă tot mai mulți conducători auto din aceste categorii sunt implicați în evenimente rutiere, mai mult sau mai puțin grave.