Condamnaţi pentru trafic şi consum de droguri

Condamnați pentru trafic și consum de droguri

Patru tineri din Năvodari au fost condamnați, astăzi, de magistrații de la Tribunalul Constanța pentru comiterea infracțiunilor de trafic de droguri și consum ilicit de droguri. Andrei Căpităneanu, zis Paco, de 26 de ani, a fost condamnat la un an, Ionuț Gabriel Manea, zis Cap, de 26 de ani, la un an și patru luni, Laurențiu Lazăr, zis Șarpe, de 30 de ani, la un an și șapte luni, iar Cosmin Tărcuță, zis Tărătă, de 23 de ani, la un an și șapte luni, toate pedepsele fiind cu suspendare sub supraveghere. Sentința nu este definitivă.