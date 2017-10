Condamnaţi pentru că au bătut un poliţist la Cumpăna

Condamnați pentru că au bătut un polițist la Cumpăna

Magistrații de la Judecătoria Constanța au dispus condamnarea lui Sorin Marian Gușă la pedeapsa de un an și 11 luni de închisoare cu executare, a lui George Marian Gușă - la trei ani și 10 luni de închisoare cu executare, a lui Daniel Neagu la un an și trei luni de închisoare cu executare, a lui Cătălin Ionuț Fandarac Pricop la zece luni de închisoare cu suspendare sub supraveghere și a lui Cosmin Cucoș la șase luni de închisoare cu suspendare. Cei cinci au fost judecați pentru că, în luna octombrie 2011, au provocat un scandal la Cumpăna și l-au bătut pe un polițist din cadrul Secției 1 de Poliție Rurală Constanța, agent Marius Andrei Ene. Polițistul fusese anunțat că într-un bar din localitate are loc un conflict, astfel că a încercat să vadă despre ce este vorba. Nici nu a apucat să pătrundă în bar că pe el au tăbărât mai multe persoane care l-au trântit la pământ și l-au lovit cu pumnii și picioarele. În urma cercetărilor, s-a stabilit că vinovați de comiterea infracțiunii s-ar face cei cinci care au fost, ulterior, și trimiși în judecată.În urma sentinței de ieri, indivizii au fost obligați și la plata sumei de 10.000 de euro, reprezentând daune morale, și 4.000 de lei - daune materiale către polițistul ultragiat. Sentința nu este definitivă.