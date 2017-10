Condamnată pentru că şi-a înjunghiat, din greşeală, soţul

Condamnată pentru că și-a înjunghiat, din greșeală, soțul

Vineri, magistrații de la Curtea de Apel Constanța au schimbat încadrarea juridică din vătămare corporală gravă în tentativă de omor și au dispus majorarea pedepsei de la doi ani cu suspendare la doi ani și zece luni cu închisoare cu suspendare în cazul unei femei care și-a înjunghiat soțul. Potrivit rechizitoriului, pe 23 decembrie 2006, Mihaela Ilie se afla acasă, în bucătărie, și pregătea cina, când s-a trezit cu bărbatul peste ea, beat și cu chef de harță. În timp ce se certau, Mihaela, susține ea, din greșeală, i-a înfipt cuțitul în abdomen. Văzându-l plin de sânge, femeia s-a speriat și a cerut ajutorul celor doi băieți, care erau în camerele alăturate. Ion Ilie a fost transportat de urgență la Spitalul Clinic Județean Constanța, unde medicii l-au operat și i-au salvat viața. Rana a fost destul de adâncă încât i-au fost atinse organele vitale. Magistrații de la Curtea de Apel Constanța l-au audiat, joi, pe Ion Ilie. Bărbatul a povestit cum a venit beat acasă în seara respectivă și s-a luat de nevastă, fără nici un motiv. „Ea gătea în bucătărie și am vrut să o dau afară din casă, ne-am îmbrâncit și, când m-am răsucit, m-am înfipt în cuțitul pe care îl ținea în mână, pentru că făcea mâncare. Nu a fost grav, doar o zgârietură, nu știu de ce se face așa caz!” - a declarat Ion Ilie. În prezent, cei doi s-au împăcat, și își continuă viața de familie. A fost audiat și fiul lor cel mic, Bogdan, care a spus: „Am auzit gălăgie în seara aceea, mama m-a strigat, am ieșit din cameră și l-am văzut pe tata plin de sânge. I-am ridicat pulovărul și am văzut că avea o rană de 2-3 centimetri, adâncă. Mama era îngrijorată și era foarte preocupată de viața tatălui meu”. Adolescentul a mai susținut că mama sa tocmai venise după tura de noapte, era obosită, iar tatăl obișnuiește să consume băuturi alcoolice și să facă scandaluri. Avocatul inculpatei a pledat astfel: „Tentativa de omor nu este reală, inculpata nu a avut intenția să își omoare soțul, nu a premeditat fapta, iar bărbatul era beat și a provocat-o. De altfel, ea este bolnavă de diabet și dependentă de insulină, care, dacă nu este administrată la timp, dă pacientului o stare febrilă!” În ultimul ei cuvânt, Mihaela Ilie a afirmat că îi pare rău de ceea ce s-a întâmplat și că nu a vrut să se întâmple asta. Totuși, Curtea de Apel Constanța a decis să majoreze pedeapsa la doi ani și zece luni de închisoare cu suspendare și să revină la încadrarea juridică inițială, de tentativă de omor. Decizia poate fi atacată cu recurs la Înalta Curte de Casație și Justiție.