Condamnată la doi ani şi patru luni de închisoare, pentru trafic de influenţă

Condamnată la doi ani și patru luni de închisoare, pentru trafic de influență

O femeie de 41 de ani, Dalida Ismail, din localitatea Techirghiol, a fost condamnată de Tribunalul Constanța la doi ani și patru luni de închisoare pentru comiterea infracțiunii de trafic de influență. Instanța a mai dispus să se revină asupra unei pedepse dintr-un alt dosar al femeii, de doi ani și șase luni de închisoare cu suspendare sub supraveghere, urmând ca și această perioadă să fie petrecută după gratii. Așadar, Dalida Ismail, va trebui să petreacă după gratii patru ani și 10 luni de închisoare. Decizia nu este definitivă, ea putând fi atacată la Curtea de Apel Constanța. Femeia a ajuns pe mâna anchetatorilor după ce, pe 13 august 2007, Iuliana Cârjanu a formulat un denunț în care o reclama pe femeie. Ea preciza că, în cursul anului 2006, după ce a fost respinsă la examenul pentru obținerea permisului de conducere, a cunoscut-o pe Dalida Ismail, care i-a promis că va interveni în schimbul sumei de 700 de euro la șeful de la Rutieră, pe care îl cunoaște, și îi va obține permisul fără să mai dea examen. La începutul lunii august 2006, Cîrjanu a sunat-o pe Ismail și i-a spus că a picat pentru a doua oară examenul. Cu acea ocazie, cele două au convenit să se întâlnească în zona Billa și i-a dat acesteia dosarul conținând documentele necesare înscrierii la examen. Pe 14 august 2006, femeile s-au întâlnit la o cofetărie, unde Ismail a primit suma de 350 de euro. Restul banilor urmau a fi dați după ce Iuliana Cârjanu își primea permisul de conducere. Dalida Ismail a reușit să o păcălească, timp de câteva luni, pe Iuliana Cârjanu, cu promisiunile că-i va obține permisul. La un moment dat, sătulă de atâtea amânări, Iuliana Cârjanu a amenințat-o cu Poliția și a cerut banii înapoi, obținând astfel 100 de dolari. Abia pe 12 septembrie 2007, după ce Dalida Ismail a fost chemată de anchetatori pentru a fi audiată, Iuliana Cârjanu a reușit să-și recupereze și restul banilor, dar nu înainte de a da o declarație prin care susținea că-și va retrage plângerea formulată. Femeia nu a fost la prima abatere de la legea penală. Ea a mai fost condamnată la doi ani și șase luni de închisoare cu suspendare sub supraveghere pentru complicitate la fals în înscrisuri sub semnătură privată. Anchetatorii susțin că, în cursul urmăririi penale, Dalida Ismail a avut o atitudine nesinceră negând comiterea faptei.