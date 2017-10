Condamnat pentru trafic şi consum de droguri

Condamnat pentru trafic și consum de droguri

Magistrații de la Tribunalul Constanța l-au condamnat, vineri, pe Raul Axinte, de 21 de ani, din Constanța, la un an de închisoare cu sus-pendare sub supraveghere pentru comiterea infracțiunilor de trafic și consum de droguri de risc. El a recunoscut fapta și a cerut judecătorilor să îi fie aplicate prevederile legii Micii Reforme în justiție, datorită căreia, în cazul recunoașterii faptei, poate beneficia de reducerea cu o treime a pedepsei. Axinte este acuzat că, alături de alți complici, în anul 2009, a determinat alte persoane să cumpere rezină de canabis de la un distribuitor și ștate vechi în domeniu. În februarie 2009, el a fost prins, alături de un complice de-al său, în zona Casei de Cultură, în timp ce vindea unui investigator sub acoperire aproape zece grame de rezină de canabis contra sumei de 500 de lei.