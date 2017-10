Condamnat pentru tentativă de omor şi proxenetism

Condamnat pentru tentativă de omor și proxenetism

Un constănțean de 37 de ani, urmărit internațional pentru tentativă de omor, proxenetism și port ilegal de arme, a fost condamnat de Înalta Curte de Casație și Justiție la zece ani și șapte luni de închisoare cu executare.După ce Curtea de Apel Constanța a respins, pe 30 septembrie, cererea de exe-cutare a mandatului european de arestare emis de Biroul de Investigații Preliminare de pe lângă Curtea de Apel din Padova - Italia, procurorii Curții de Apel Constanța au formulat, la Curtea Supremă, recurs, care a fost admis. Astfel, Constantin Iarcă va executa pedeapsa cu închisoarea în Italia.Reamintim că bărbatul, domiciliat în Cernavodă, a fost dat în urmărire prin Interpol de autoritățile judiciare italiene și prins, în septembrie, de polițiștii constănțeni, care l-au și încarcerat. Procurorii Curții de Apel l-au prezentat instanței cu propunere de arestare, în vederea extrădării.Potrivit mandatului european de arestare emis de Tribunalul din Padova, Constantin Iarcă are de executat o pedeapsă de 12 ani de închisoare pentru omucidere, proxenetism și port ilegal de obiecte letale. Acesta este acuzat că, în noaptea de 22 spre 23 mai 2003, împreună cu alți doi bărbați, Viorel Livadaru și Ștefan Sava, a dat buzna în casa unui bărbat din Padova și, folosindu-se de mai multe cuțite și șurubelnițe, l-au înjunghiat pe proprietar de zece ori în mai multe zone ale corpului și în cap, iar apoi au fugit. Rănitul a fost transportat la spital, unde medicii au reușit să-i salveze viața. După ce și-a revenit, victima a depus plângere la Poliție.Constantin Iarcă a reușit să fugă din Italia înainte de a fi pus sub acuzare, însă a fost cercetat, în lipsă. Oamenii legii din Italia au stabilit că bărbatul din Constanța era și proxenet. Polițiștii au menționat că, în perioada mai-iunie 2003, individul a găzduit la domiciliul său două românce, una dintre ele având sub 18 ani, pe care le-a obligat să se prostitueze în folosul său.