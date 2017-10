Condamnat penal pentru că şi-a "uitat" obligaţiile de părinte!

Condamnat penal pentru că și-a "uitat" obligațiile de părinte!

De la un an la altul, pe rolul instanțelor de la Constanța s-au înregistrat tot mai multe dosare privind abandonul de familie. Prin urmare, judecătorii sunt obligați să dea hotărâri care să aibă menirea de a descuraja astfel de practici ale unor părinți care, după ce se despart de soțiile lor (în general bărbații sunt aceia încriminați), uită că au adus copii pe lume. În ultimii ani, zeci de dosare care au ca obiect „abandon de familie” au fost judecate de magistrații constănțeni. Ca cineva să ajungă să aibă dosar penal pentru o astfel de infracțiune, trebuie să fi „îndeplinit” condițiile prevăzute de art. 305 din Codul penal, care pedepsește infracțiunea de abandon de familie. Trebuie știut că astfel de persoane chiar ajung să fie condamnate de judecători. Este și cazul lui Virgil Vinogradov, în vârstă de 31 de ani, din Poarta Albă, care a fost condamnat, definitiv, de magistrații de la Tribunalul Constanța la un an de închisoare cu suspendare sub supraveghere. Potrivit rechizitoriului prin care a fost trimis în judecată, acesta este acuzat că nu a plătit pensia de întreținere celor doi copii ai săi rezultați din relația de concubinaj pe care a avut-o cu Doina Ailincăi - o fată de 11 ani și un băiat de 9 ani. Anchetatorii spun că relația lor s-a încheiat în 2008, moment în care femeia a și făcut acțiune în instanță. Ridică o casă, dar nu are bani pentru copiii săi! Conform rechizitoriului întocmit de Parchetul de pe lângă Judecătoria Medgidia, Virgil Vinogradov este acuzat că nu le-a plătit pensia de întreținere celor doi copii ai săi. Anchetatorii spun că povestea de dragoste dintre cei doi s-a terminat în anul 2008. Judecătoria Medgidia i-a încredințat femeii copiii în 2009, iar instanța a hotărât ca tatăl să plătească minorilor câte 90 de lei cu titlu de pensie de întreținere, raportat la venitul mediu pe eco-nomie din acel moment.Din actele depuse de-a lungul procesului la dosar, reiese că Virgil Vinogradov a trimis pensia alimentară copiilor săi din an în Paști. Deși trebuia să plătească, anual, suma de 2.160 de lei, în 2009, el a plătit 1.450 de lei, în 2010 nu a dat niciun sfanț, în 2011 - 650 de lei, iar în ianuarie și februarie 2012 a achitat 733,65 de lei. În fața judecătorilor, Vinogradov a spus că nu are bani să plătească pentru că nu muncește. Instanța de judecată a apreciat însă că „inculpatul nu a achitat pensia cu rea-credință, întrucât, deși nu a realizat venituri permanente din muncă, el nu a fost arestat, concentrat și nici nu a făcut dovada că suferă de vreo boală gravă care să îl pună în imposibilitatea de a obține venituri din muncă”. Mai mult decât atât, „rezultă că inculpatul deține un teren în concesiune pe care, potrivit declarației sale, edifică o casă, aspect care conduce la concluzia că realizează venituri, cel puțin la nivelul venitului minim pe economie”, spun judecătorii constănțeni.