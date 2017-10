Condamnat la închisoare pentru că a produs un accident

Un tânăr de 23 de ani care a produs un accident rutier, anul trecut, în Constanța a fost condamnat de magistrații Judecătoriei Constanța la trei ani de închisoare cu suspendare sub supraveghere pentru vătămare corporală, conducere sub influența băuturilor alcoolice și părăsirea locului accidentului. De asemenea, Alexandru Florin Rizea mai are de prestat o muncă neremunerată în folosul comunității la Căminul pentru persoane vârstnice Constanța sau la Direcția de Gospodărire Comunală din cadrul Primăriei Constanța, pe o perioadă de 120 de zile. În plus, magistrații au hotărât ca acesta să plătească 10.000 euro cu titlu de daune morale. Decizia nu este definitivă.În luna septembrie, tânărul se deplasa cu mașina pe bulevardul 1 Mai, dinspre strada Caraiman către strada Plopilor. La un moment dat, acesta a pierdut controlul direcției către stânga și a accidentat două femei, care așteptau autobuzul într-o stație RATC. După producerea evenimentului, acesta a fugit de la fața locului. Ulterior, acesta a fost depistat, iar rutieriștii l-au testat cu aparatul Drager, rezultatul fiind pozitiv: avea o alcoolemie de 0,87 mg/l alcool pur în aerul expirat. Victimele, o tânără de 29 de ani, din Botoșani și o femeie de 39 de ani, din Constanța au fost transportate la spital, unde au avut nevoie de îngrijiri medicale.