Condamnările vin tăvălug peste fostul poliţist Iulian Iliuţă Nucu

Condamnările vin tăvălug peste fostul polițist Iulian Iliuță Nucu

Magistrații de la Judecătoria Constanța l-au condamnat, ieri, pe fostul polițist Iulian Iliuță Nucu la pedeapsa de un an de închisoare cu executare. Decizia nu este definitivă, ea putând fi atacată cu apel la Tribunalul Constanța. Nucu a fost trimis în judecată în acest dosar pentru comiterea infracțiunilor de nerespectarea regimului de ocrotire a unor bunuri, sustragere sau distrugere de înscrisuri, reținerea sau distrugerea de înscrisuri și favorizarea infractorului. Amintim că nu este singurul dosar penal pe care Nucu îl are pe rolul instanțelor. Magistrații de la Curtea de Apel Constanța au menținut, în vara acestui an, pedeapsa de un an și șase luni de închisoare cu suspendare într-un alt dosar în care Nucu este acuzat de comiterea infracțiunii de trafic de influență. El a fost trimis în judecată în acest dosar, la data de 18 mai 2009, de procurorii Parchetului de pe lângă Tribunalul Constanța, după ce a fost prins în flagrant în timp ce primea 3.500 de lei și 20 de litri de palincă de la un localnic căruia îi promisese că îl va scăpa de un dosar penal. În dosarul în care abia a primit condamnarea de un an de închisoare cu executare, Nucu este acuzat de o faptă comisă în luna ianuarie 2009. Mai precis, la data de 26 ianuarie 2009, organele de urmărire penală s-au sesizat cu privire la faptul că două persoane, dintre care una a fost identificată ca fiind chiar polițistul Nucu, ofereau spre vânzare în mod clandestin, către diverse persoane fizice, mai multe bunuri care se pare că aparțin patrimoniului cultural național. La două zile distanță, respectiv 28 ianuarie același an, Nucu a fost prins în flagrant în parcarea hypermarket-ului Selgros, la scurt timp după ce vânduse unui investigator sub acoperire bunurile respective contra sumei de 10.000 de euro. La momentul respectiv, asupra lui Nucu au fost descoperite mai multe icoane și monede, despre care el a spus că i-ar fi fost încredințate spre vânzare de către un cunoscut pe care îl știe sub numele de „Giani”. Icoanele au fost prezentate unui expert, care a concluzionat că acestea ar putea face parte din categoria „fond” a patrimoniului cultural național, apreciind totodată că se impune expertizarea lor de către personalul specializat. Și monedele (cea mai veche, un denar de argint emis de împăratul Traian, din secolul al doilea) au fost prezentate, de asemenea, unor experți, care au concluzionat că acestea se încadrează în categoria „fond” a patrimoniului cultural național. Așa se face că anchetatorii au dispus efectuarea a două constatări tehnico-științifice muzeografice asupra icoanelor și monedelor, care până la momentul trimiterii în judecată nu au fost finalizate și depuse la dosarul cauzei. Persoana indicată de Nucu sub numele „Giani” a fost identificată ca fiind Eugen Gogoi, care a declarat că nu a încredințat bunurile respective lui Nucu, ci i le-a vândut, fără a cunoaște valoarea sau importanța lor. Surprizele de la percheziții Mai mult, în urma percheziției domiciliare efectuate acasă la polițist au fost descoperite mai multe înscrisuri care aparțin Poliției Negru Vodă și respectiv Poliției Techirghiol, și care au fost sustrase de Nucu din unitățile de poliție amintite. De asemenea, au mai fost descoperite mai multe plângeri, formulate de locuitori ai orașului Techirghiol, prin care era semnalată comiterea mai multor infracțiuni, precum și declarații olografe date de diferite persoane în legătură cu plângeri penale. Toate aceste înscrisuri, spun procurorii, se găseau la domiciliul polițistului și nu la sediul Poliției sau al Parchetului, așa cum era firesc, nefiind înaintate de acesta organelor competente de soluționare.