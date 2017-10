Condamnări aspre în accidentul mortal de muncă de la Lafarge

Magistrații de la Tribunalul Constanța au hotărât modificarea sentinței emise de colegii lor de la Medgidia în cazul accidentului de muncă soldat cu doi morți de la Lafarge, care a avut loc la data de 30 iulie 2008.Electricianul Silviu Hampu, ce fusese achitat de instanța de fond, a fost condamnat la pedeapsa de doi ani de închisoare cu suspendare, pe când în ceea ce îl privește pe maistrul Ștefan Baboș, sentința a fost mărită de la un an cu suspendare condiționată la trei ani de închisoare cu suspendare sub supraveghere. Preparatorul mecanic în secția mentenanță a Lafarge, Mihai Davidescu, este cel care a rămas cu pedeapsa de un an de închisoare cu suspendare condiționată. Pe de altă parte, SC Lafarge Ciment România, împreună cu cei trei inculpați, sunt obligați să plătească, în solidar, către partea civilă Lenuța Boșneag și Elena Rădoi, câte 200.000 de lei, reprezentând daune morale, dublând, prin urmare, sumele acordate de Judecătoria Medgidia. Lafarge și cei trei inculpați mai sunt obligați să plătească altor patru persoane - rude ale victimelor, câte 20.000 de lei, reprezentând, de asemenea, daune morale. Sentința nu este definitivă, ea mai putând fi atacată cu recurs la Curtea de Apel Constanța. La data de 30 iulie 2008, cu puțin înainte de ora 8, a avut loc o defecțiune electrică la motorul inelar ce acționa moara de ciment numărul patru al uzinei „Lafarge”. Mihai Davidescu este cel care a emis permisul de intrare în spații închise, pentru a fi remediată defecțiunea, fapt care trebuia urmat de emiterea unor bonuri de intervenție de responsabilul de lucrare Ștefan Baboș. Procurorii spun că procedura mai cerea și emiterea unui permis de intrare în spații închise, alăturat celui de lucru, dat fiind specificul intervenției ce trebuia făcută. Astfel că, din partea Lafarge a fost numit responsabil de lucrare Mihai Davidescu. Acesta, în jurul orei 11.30, după ce a emis permisele respective, i-a spus efectiv șefului de echipă de la firma SC „Laughserv Construct” SRL să ia legătura cu Ștefan Baboș, pentru a începe lucrul, deși, în mod normal, el însuși trebuia să facă lucrul acesta.În aceste condiții și din cauza acestor disfuncționalități organizatorice, echipa a început lucrul fără a avea eliberate permisele respective, sub supravegherea lui Ștefan Baboș, „care nu a manifestat nici cel mai mic interes de a respecta procedura” - spun procurorii. Deși învinuitul Ștefan Baboș, cel care a coordonat echipa, știa perfect care era situația, neinteresându-se de oamenii lăsați în moară, a anunțat prin stație că lucrările s-au finalizat, deși situația nu era deloc așa. Așa se face că învinuitul Silviu Hampu a pornit moara, deși în interior mai erau patru oameni. Doi dintre ei, aflați mai aproape de capacul morii, s-au salvat, însă ceilalți doi au murit striviți.