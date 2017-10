Concurs de pescuit pentru jandarmi şi poliţişti

Concurs de pescuit pentru jandarmi și polițiști

Concursul de pescuit se va desfășura pe amenajarea „Lacul Corbu 2” din județul Constanța, în perioada 18 octombrie, ora 12 - 19 octombrie, ora 12. La competiție pot participa echipe formate din câte trei concurenți, taxa de participare fiind de 500 lei/echipă. Înscrierile la acest concurs și achitarea taxei se vor efectua în numerar la casierul asociației I.P.A., până la data de 8 octombrie. Concurenții vor utiliza câte două scule de pescuit de fiecare (șase pe stand), prevăzute cu câte un cârlig. Poate fi folosit orice tip de echipament pentru pescuit staționar (lansetă clasică, lansetă feeder, lansetă match, rubesiană, bolognesă, vargă, etc.). Concurenții au voie să sondeze apa, însă după efectuarea acestei operațiuni vor scoate pe mal echipamentul folosit în acest sens, astfel încât să nu existe mai multe scule în apă la un moment dat. Petru protejarea peștilor capturați concurenții vor folosi: saltea de primire, minciog și juvelnic din materiale textile, degorjor, spray cu albastru de metil pentru dezinfectarea rănilor produse de agățăturile cârligelor. Concurenții nu au voie să pescuiască din apă, toate operațiunile aferente pescuitului (aruncat, nădit, înțepat și recuperat monturile) vor fi efectuate de pe pontoanele amenajate. Se acceptă intrarea în apă doar atunci când peștele rămâne prins sub ponton, pentru luarea acestuia în minciog. Fiecare concurent va avea dreptul să utilizeze maxim 15 Kg de nadă și momeală, indiferent de natura acesteia (boiliesuri, pelete, mixuri, semințe, momeală vie, etc.). Fiecare concurent este obligat să pescuiască doar în dreptul standului său. Vor fi luate în calcul la cântărire toate speciile de pești (crap, amur, somn, șalău, știucă, caras, caracudă, plătică, lin, babușcă, roșioară, oblete, etc.) și nu va fi luată în considerare, la cântărire, specia crap chinezesc.