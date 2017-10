Comuniştii, bată-i vina! Cum explică primarul Făgădău sistarea lucrărilor de la Podul de la Butelii

6

subsemnatul...

Ce am fost si ce am ajuns?!?... Am ajuns tara hartiilor, a stampilelor, a procurorilor si a incompetentilor. Totul in tara asta incepe cu: "Faceti dumneavoastra o cerere"... si se termina cu un proces verbal semnat si stampilat. Intre cele doua hartii este musai sa avem o padure de documente semnate si stampilate. Am ajuns tara in care vijeliile, cutremurele, uraganele pot fi anchetate in dosare penale pe motivul ca nu au depus documentele necesare desfasurarii activitatii pe teritoriul Romaniei. Nu radeti... in tara lui proces verbal te apuci de lucru dupa ce ai participat la o sedinta si dupa ce au fost procesate tone de hartii. Noi suntem normali?