Comuna din Constanţa unde au murit toate păsările. Primarul şi DSV se împiedică de hârtii pentru a nu interveni

Cu gripa aviară la câțiva kilometri distanță

Comuna din Constanța unde au murit toate păsările. Primarul și DSV se împiedică de hârtii pentru a nu interveni

Situație incredibilă într-o localitate constățeană, acolo unde aproape toate păsările au murit. Locuitorii comunei Vulturu au început să-și taie în această perioadă și ultimele păsări, în speranța că vor apuca să mai salveze ceva. Din păcate, după ce au tăiat păsările, oamenii au văzut că acestea au început să se învinețească imediat, semn că erau afectate de boală.Primarul spune că știe despre problema oamenilor, întrucât așa se întâmplă an de an, dar că acum problema este mai acută. Totuși, edilul nu a notificat Direcția Sanitar Veterinară în acest sens.Încă din această vară, oamenii din comuna constănțeană Vulturu au sesizat că păsările pe care le creșteau în curte au început să se îmbolnăvească. Deși în mod normal ar fi trebuit să ceară ajutorul veterinarului, oamenii au preferat să cumpere și să administreze singuri tratamentele, iar efectele negative nu au întârziat să apară.„De prin luna iunie sau iulie au început să moară păsările. Tot satul este afectat, a rămas fără găini, iar noi suntem ultima familie unde păsările au început să moară pe capete. Le-am dat medi-camente, dar parcă au început să moară mai repede. Unii vecini au încercat să trateze cu gălbenuș de ou, gândindu-se că în gălbenuș se găsesc anticorpi pentru găini și astfel vor rezolva pro-blema, dar nu au reușit să salveze pă-sările. Se presupune că este un virus, ele respiră foarte greu și se învinețesc”, a povestit o femeie din comuna Vulturu.Deși recunoaște că problema este mai serioasă în raport cu anii trecuți, primarul comunei Vulturu spune că măsurile pot fi luate de către Direcția Sanitar Veterinară, care însă nu a fost notificată de către administrația locală în acest sens.„Suntem informați cu privire la această problemă, cu care ne confruntăm în fiecare an. De această dată, problema este mai acută față de anii precedenți. Măsuri în acest sens poate lua DSVSA, pentru că din punctul nostru de vedere, nu că nu ne-ar interesa problema, dar sunt tratamente pe care specialiștii ar trebui să le aplice. Cred că domnul doctor, dacă ar fi fost solicitat, se deplasa pentru a vedea despre ce este vorba. Acum, există și acele metode prin care fiecare consideră că este mai în măsură decât veterinarul și administrează singuri tratamentele”, a declarat pentru „Cuget Liber”, Eugen Berbec, primarul comunei Vulturu.Potrivit medicului veterinar din localitate, este exclusă o suspiciune asupra gripei aviare, acesta precizând faptul că păsările afectate de boală suferă de micoplasmoză respiratorie aviară.„Nu am fost sesizat, dar pe unde am fost și am făcut necropsiile, pot să vă spun că nu este gripă aviară. Este o boală care se tratează foarte greu. Este o micoplasmoză care evoluează an de an și nu doar la Vulturu, ci în tot județul. Există tratament, dar oamenii nu au bani sau nu vor, nu am ce să le fac”, ne-a precizat Cătălin Movilă, doctor veterinar.Reprezentanții Direcției Sanitar Veterinare spun că nu au fost sesizați de către Primăria Comunei Vulturu, dar că în cazul unor notificări, vor trimite specialiștii în localitate.„Nu am primit notificări sau sesizări în acest sens. S-a luat legătura și cu Primăria Vulturu și nu au fost făcute notificări ale Primăriei pentru Direcția Sanitar Veterinară. În momentul în care vor fi făcute sesizări, cu maximă promptitudine acționăm și trimitem specialiștii la fața locului”, ne-a declarat Cristina Linte, purtător de cuvânt al Direcției Sanitar Veterinare și pentru Siguranță Alimentelor Constanța.