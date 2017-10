Lecție de educație rutieră, la Colegiul Național "Mircea cel Bătrân"

"Comportamentul la volan trădează prima natură a omului!"

Colegiul Național „Mircea cel Bătrân“ a fost, săptămâna trecută, gazda unei acțiuni de prevenire în rândul elevilor, privind siguranța rutieră. Zeci de elevi au stat față în față cu un expert tehnic și cu un polițist din cadrul Serviciului Rutier Constanța, care le-au vorbit despre importanța respectării regulilor de circulație.Conform inginerului Gabriel Cordonescu, expert tehnic, potrivit unei sta-tistici, în România, în perioada 1989 - 2011, s-au înregistrat peste 59.000 de accidente grave de circulație, cu peste 48.000 de morți și circa 59.000 de răniți grav, cele mai multe accidente grave producându-se în localități urbane, în curbe și intersecții, la orele 17, 18 și 19, pe autostrăzi și drumuri naționale.„Cinci elevi ai acestui liceu și-au pierdut viața în accidente rutiere. Este importantă sănătatea semenilor noști. Primul lucru pe care ți-l dorești pentru tine și pentru celălalt este sănătatea. Spun asta pentru că ne vom întâlni ani de zile în trafic, de cele mai multe ori fără să știm. Comportamentul la volan trădează prima natură a omului, nu cea controlată”, le-a explicat directorul CNMB, prof. Vasile Nicoară, elevilor prezenți în sală.Expertul tehnic le-a adus la cunoștință elevilor că este important să respecte regulile de circulație și ca pietoni, nu doar ca șoferi și le-a prezentat câteva din greșelile pe care le fac majoritatea conducătorilor auto în trafic.„În momentul în care frânez și blochez roțile, am folosit întreaga aderență ca aderență longitudinală și nu mai am capabilitate pentru aderența transversală. Asta înseamnă că pot roti de volan, mașina își reduce viteza, dar rotesc de volan și mașina nu își schimbă traiectoria. Sigur că, de frică, apeși pe frână, dar, dacă aș avea inteligență și aș ști să aplic formula, aș lua piciorul de pe frână foarte puțin și aș vedea că prin volan ocolesc pericolul. Pe șosele, în cazul accidentelor rutiere, toate liniile de frânare sunt în linie dreaptă, pentru că s-au blocat roțile. Constructorul de automobile a văzut că oamenii nu știu formula și a inventat ABS-ul, care rezolvă parțial această problemă”, a declarat Gabriel Cordonescu, membru în Corpul Experților Tehnici din România.Mai mult, inginerul le-a vorbit elevilor despre accidentul din Muntenegru și despre importanța centurii de siguranță, care trebuie purtată chiar și în mijloacele de transport în comun.Subcomisarul George Munteanu, șeful biroului Accidente Rutiere din cadrul SPR Constanța, le-a prezentat elevilor o statistică din cursul anului trecut. În urma accidentelor rutiere, și-au pierdut viața 70 de persoane. De asemenea, 148 au fost grav rănite și 1.529 au suferit leziuni ușoare.Subcomisarul le-a explicat elevilor că nu trebuie să se urce băuți la volan, deoarece pot provoca adevărate tragedii și, bineînțeles, rămân fără permis. Mai mult, omul legii a invocat și cea mai aspră infracțiune din Codul Rutier, respectiv fuga de la locul accidentului.„O infracțiune specială, pe care nu am reușit să o înțeleg de când lucrez în poliție, este părăsirea locului accidentului. Fie că ți-e teamă de reacția publică din zonă, fie că este un instinct primar la o problemă, să fugi, iar după ce ai fugit, este din ce în ce mai greu să te întorci la fața locului. Acolo se formează un cerc, poliția ajunge acolo, se văd girofaruri, persoane, iar tu te depărtezi, și te depărtezi, și tot așa. A doua zi sau după 24 de ore, degeaba vii. Termenul acesta este pentru cei implicați în accidente cu pagube materiale. Pentru oricare altă infracțiune la regimul rutier, conducere fără permis sau cu alcool, pedeapsa este până la cinci ani. Nu mă «mulțumesc» cu lucrul acesta, am lovit o persoană și mai și fug; sunt «candidat» la 2-7 ani. Fuga a fost dintotdeauna cea mai aspră incriminată infracțiune”, a declarat scms. George Munteanu.Pentru a le întări convingerea că nu este bine să fugi de la fața locului, polițistul le-a transmis că, din toate accidentele cu fugă, un singur șofer nu a fost prins.La final, elevii le-au pus întrebări atât polițistului, cât și expertului tehnic și au purtat discuții despre siguranța rutieră și conduita pe care trebuie să o adopte, atât ca șofer, cât și ca pieton.